El primer ministro de Francia insistió en el rechazo al acuerdo comercial con el Mercosur: «El contenido no está aún a la altura»

El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, sostuvo que es “posible” llegar a un acuerdo para los Presupuestos de 2026 “si se dejan de lado los cálculos políticos” luego que se aprobara una ley especial en diputados. Además volvió a señalar que no hay condiciones para que Francia apoye un pacto entre la UE y el Mercosur ya que «aún no está a la altura».

Lecornu no hizo ninguna alusión sobre plazos, aunque debería haber una nueva pronunciación en enero.

Francia se opone al acuerdo con el Mercosur

“Sobre el Mercosur, nuestra posición es firme: no aceptaremos ningún acuerdo si fragiliza a nuestros sectores agrícolas o si impone una competencia desleal. El texto ha evolucionado, pero el contenido no está aún a la altura”, advirtió Lecornu, al referirse a los últimos cambios que hubo tras el pedido de salvaguardas pedidas por París y que las aceptó la Comisión Europea (CE).

En tanto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibió el martes a representantes de la Federación Nacional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (FNSEA) y Jóvenes Agricultores (JJAA). Desde las organizaciones expresaron su «firme oposición” a un acuerdo con los países sudamericanos, al considerar que “ofrecen productos que no responden a los estándares europeos”. También desde el sector agrario reclaman que generaría competencia desleal.

Desee que se conoció sobre las negociaciones con el Mercosur, en Europa hubo manifestaciones de productores. La semana pasada hubo un «tractorazo» en Bruselas.

Sébastien Lecornu sobre el presupuesto en Francia

Los diputados franceses aprobaron ayer por unanimidad a última hora una ley especial que debe ser ratificada por el Senado para poder financiar provisionalmente el Estado, antes de la reanudación de los debates presupuestales en enero de 2026.

El texto fue presentado por el gobierno luego del fracaso de la comisión mixta de diputados y senadores sobre el proyecto de presupuesto de 2026.

Una ley especial ya había sido adoptada en diciembre de 2024, luego de la censura del gobierno de Michel Barnier.

Los congresistas han tenido agitados debates para aceptar antes de fin de año la ley, mientras Francia, la segunda economía de la zona euro, enfrenta presiones para controlar su déficit y el aumento de la deuda.

Pero el parlamento, muy dividido desde las elecciones del año anterior solo logró un acuerdo sobre una parte del presupuesto tras dos meses y medio de debates.

Sebastien Lecornu presentó la «ley especial» para que el Estado pueda recolectar los impuestos y pagar a los funcionarios con base en el presupuesto de 2025 a partir del 1 de enero. Sin embargo no autoriza nuevos gastos, incluso de defensa, una de las prioridades gubernamentales debido al conflicto en Ucrania.

Lecornu había logrado una victoria parcial cuando los congresistas adoptaron el presupuesto de la seguridad social, parte del plan de gastos y el aplazamiento de una muy impopular reforma de las jubilaciones hasta 2028.

A diferencia de Estados Unidos, la ley de finanzas especiales en Francia posibilita evitar la parálisis presupuestal y los funcionarios son pagados, las jubilaciones igual, así como el reembolso de la atención de salud.

«Debemos lo más rápido enero, dar un presupuesto a la nación» que «deberá tener el objetivo de 5% (de PIB) de déficit y financiar nuestras prioridades», dijo el lunes el presidente Emmanuel Macron.

Con AFP y agencias