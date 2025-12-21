El Mercosur respaldó los derechos de Argentina sobre Malvinas y rechazó la explotación de recursos naturales del Reino Unido

Los líderes del Mercosur aprobaron en Foz de Iguazú una declaración especial en la que reafirmaron los derechos soberanos de Argentina sobre las Islas Malvinas y rechazaron “la adopción de medidas unilaterales” vinculadas a la exploración o explotación de recursos naturales en el área en controversia. El presidente Javier Milei fue uno de los que asistió al encuentro en Brasil.

El documento difundido al término de la 67° Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur lleva la firma de los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, además del canciller de Bolivia. También acompañaron representantes de Chile, Panamá y Estados Asociados.

Declaración conjunta del Mercosur y rechazo a acciones unilaterales

La declaración renueva el respaldo “a los derechos legítimos de la República Argentina en la disputa de soberanía relativa a la Cuestión Malvinas” y recuerda compromisos asumidos desde la declaración conjunta del 25 de junio de 1996.

Los jefes de Estado destacaron que toda exploración unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en la zona bajo controversia “no es compatible con la Resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU”.

Reclamo ante Naciones Unidas de parte del Mercosur

El texto acordado insta a realizar una nueva gestión ante el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, para “renovar los esfuerzos tendientes a retomar negociaciones y alcanzar una solución pacífica en el menor tiempo posible”.

Asimismo, los mandatarios reconocieron el derecho de Argentina a promover acciones legales contra actividades no autorizadas en el área, en conformidad con el Derecho Internacional.

Noticias Argentinas