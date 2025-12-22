Qué dice el mensaje completo del Mercosur sobre Malvinas, la explotación de recursos de Reino Unido y las gestiones ante la ONU

Durante la cumbre del Mercosur que hubo en Foz do Iguaçu, los presidentes reunidos en Brasil hicieron una declaración conjunta donde se reiteró «su respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía relativa a la Cuestión de las Islas Malvinas». El mensaje completo con las críticas a Reino Unido y la nueva gestión que se anunció ante el Secretario General de las Naciones Unidas.

La declaración llevó la firma de los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Paraguay, Santiago Peña Palacios; de Uruguay, Yamandú Orsi; y el Ministro de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia, Fernando Hugo Aramayo Carrasco. Además acompañaron Estados Partes, representados por e presidente de Panamá, José Raúl Mulino; el Ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren; «y las Altas Autoridades de los demás Estados Asociados».

La declaración completa sobre Malvinas que hizo el Mercosur

Hubo una Declaración Especial de los Presidentes de los Estados Partes del Mercosur y Asociados sobre la Cuestión de las Islas Malvinas. Allí los líderes:

«REAFIRMARON los términos de la Declaración de los Presidentes de los Estados Partes del MERCOSUR, de la entonces República de Bolivia y la República de Chile, firmada el 25 de junio de 1996 en Potrero de los Funes, República Argentina, denominada Declaración sobre las Malvinas, y reiteraron su respaldo a los legítimos derechos de la República Argentina en la disputa de soberanía relativa a la Cuestión de las Islas Malvinas.

REITERARON, en el año en que se cumple el 60° aniversario de la adopción de la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el interés regional en que la prolongada disputa de soberanía entre la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, alcance, cuanto antes, una solución de conformidad con las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas y las declaraciones de la Organización de los Estados Americanos, del MERCOSUR y de otros foros regionales y multilaterales.

DESTACARON que la adopción de medidas unilaterales, incluyendo la exploración y explotación de recursos naturales renovables y no renovables del área en controversia, no es compatible con la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas; y RECONOCIERON el derecho que le asiste a la República Argentina de promover acciones legales con pleno respeto al Derecho Internacional, contra las actividades no autorizadas en la referida área.

ACORDARON realizar, a través de la Presidencia Pro Tempore, una nueva gestión ante el Secretario General de las Naciones Unidas, para solicitarle que renueve sus esfuerzos en el cumplimiento de la misión de buenos oficios encomendada por la Asamblea General por medio de sucesivas resoluciones, a fin de reanudar las negociaciones tendientes a encontrar, a la mayor brevedad, una solución pacífica a la referida disputa, e informe los avances producidos en el cumplimiento de su misión«.

Javier Milei sobre el apoyo del Mercosur por Malvinas

En la Cumbre del Mercosur, el presidente Javier Milei brindó un discurso donde reiteró el reclamo argentino por la soberanía en el Atlántico Sur y habló del acompañamiento del bloque regional:

“El apoyo permanente y sólido del Mercosur a los derechos soberanos de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes», dijo el mandatario.