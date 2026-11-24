A pocos días de las elecciones generales, España entra en una etapa decisiva para el futuro de su Gobierno: los comicios definirán si el socialista Pedro Sánchez continúa como presidente o si hay un relevo en el cargo. Por ahora, ningún partido se impone como claro favorito en las encuestas y se anticipa una disputa pareja entre la izquierda y la derecha.

Cuándo se vota en España y qué dicen las encuestas sobre Pedro Sánchez

Aunque en las elecciones del 29 de noviembre los españoles no elegirán de forma directa al presidente del Gobierno -una designación que corresponde al Congreso de los Diputados en coordinación con el rey-, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) incluyó datos sobre las preferencias hacia los principales aspirantes al cargo.

Por un lado, el sondeo de la consultora GAD3 difundido por CNN España ubica al opositor Partido Popular (PP), de derecha, al frente de la intención de voto con aproximadamente el 31%. En segundo lugar se sitúa el oficialista Partido Socialista Obrero Español (PSOE), fuerza de izquierda liderada por Pedro Sánchez, con el 28%, seguido por el partido de ultraderecha Vox con el 18%.

De confirmarse este escenario, el PP obtendría la mayor cantidad de escaños en el Congreso, aunque quedaría lejos de los 176 necesarios para formar Gobierno y se vería obligado a negociar con otras fuerzas. Detrás de los tres espacios principales se ubican el Frente Amplio (6%) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC, con el 3%), mientras que las demás agrupaciones no superan el 2%. Según la consultora, el estudio se realizó sobre 1.501 entrevistas telefónicas, con un nivel de confianza del 95,5% y un margen de error de +/- 2,6%.

En contraste, el estudio del CIS -organismo autónomo adscrito al Ministerio de la Presidencia- publicado el 12 de noviembre plantea un escenario opuesto. En cifras redondeadas, el sondeo posiciona al PSOE en la delantera con el 33%, relegando al PP al segundo puesto con el 26%, mientras que Vox conserva la tercera ubicación con el 18%.

Bajo esta proyección, los socialistas liderarían el reparto de bancas, pero tampoco alcanzarían los 176 escaños indispensables para gobernar en solitario, lo que los forzaría a buscar acuerdos parlamentarios. En el resto del tablero, el CIS otorga un 5% al Frente Amplio y un 3% a ERC, con las demás formaciones por debajo del 2%. Este relevamiento se basó en 45.074 entrevistas, mantiene el mismo nivel de confianza del 95,5% y presenta un margen de error de +/- 0,5%.