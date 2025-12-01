Elecciones en Honduras: Nasry Asfura, el candidato de Donald Trump, lidera con una leve ventaja

Dos candidatos conservadores están prácticamente empatados en las elecciones presidenciales en Honduras, según los resultados preliminares y parciales del lunes con el 55% de los centros de votación contabilizados. La votación tuvo lugar el domingo, días después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, interviniera en el reñido proceso al respaldar a un candidato y anunciar que indultaría a un expresidente. Hay demoras en el escrutinio. Lleva una leve ventaja el empresario “Tito” Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional.

Tito” Nasry Asfura se impone en las elecciones en Honduras

El Consejo Nacional Electoral informó que el empresario “Tito” Nasry Asfura, del conservador Partido Nacional, contaba con el 40% de los votos escrutados, mientras que el popular expresentador de televisión Salvador Nasralla, del Partido Liberal, le seguía con el 39,78%. Rixi Moncada, del partido oficialista Libertad y Refundación (Libre), de izquierda, estaba en tercer lugar con el 19,18%.

Tanto Asfura como Nasralla dijeron el domingo por la noche que aún era pronto y evitaron reclamar la victoria. Tras momentos de emoción inicial en las sedes de campaña de los dos partidos, las calles de la capital estaban en general tranquilas mientras continuaba el lento conteo.

Quiénes son los dos candidatos más votados en Honduras, según datos provisorios

Asfura, un empresario de la construcción y exalcalde de Tegucigalpa, de 67 años, se presentó como un político pragmático, destacando sus populares proyectos de infraestructura en la capital.

Apenas unos días antes de la votación, Trump le dio su respaldo, afirmando que lucharía contra los “narcocomunistas” junto con Estados Unidos y que era el único candidato hondureño con el que su administración republicana trabajaría.

Nasralla, un comentarista deportivo de 72 años, ha hecho campaña con varios partidos a lo largo de los años e incluso se unió a la candidatura de la actual presidenta Xiomara Castro hace cuatro años. Sin embargo, continuó presentándose como un outsider y su tema central de campaña ha seguido siendo erradicar la corrupción.

Más de seis millones de hondureños estuvieron habilitados para sufragar en una jornada en la que además del presidente y tres designados presidenciales o vicepresidentes, se escogieron a 128 diputados y sus respectivos suplentes y los 298 alcaldes y vicealcaldes municipales.

AP