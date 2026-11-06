Crisis bancaria en Paraguay: Peña pidió 72 horas para preparar su defensa y avanza el pago de depósitos congelados

Paraguay atraviesa un momento de alta tensión política y económica. La intervención de Ueno Bank -que provocó el congelamiento de miles de cuentas bancarias- y el posterior intento de renuncia del presidente Santiago Peña agravaron la crisis.

El Congreso rechazó la dimisión del mandatario y mantuvo en pie el juicio político previsto para este viernes con el objetivo de destituirlo. Sin embargo, a pocas horas de la sesión, Peña sorprendió al solicitar formalmente una prórroga de 72 horas para preparar su defensa.

Peña pidió 72 horas para preparar su defensa en el juicio político

En el marco del proceso de juicio impulsado por la oposición en el Congreso paraguayo, el presidente solicitó una prórroga para preparar su defensa. En el escrito argumentó la necesidad de contar con el tiempo suficiente para ejercer sus garantías constitucionales del debido proceso y designar un abogado de confianza.

«Claramente, al tratarse de un proceso en el cual puede surgir una sanción, aplican las garantías del debido del proceso, entre ellos, contar con el tiempo suficiente para elegir una abogado de confianza y ejercer el derecho a la defensa (…) sobre esta base, solicito se me conceda una prórroga de 72 horas para ejercer mi defensa», dice puntualmente la carta que envió este mismo viernes 6 de noviembre.

El pedido quedó bajo evaluación de la presidencia del Poder Legislativo.

La continuidad del juicio político en el Congreso reviste centralidad institucional debido al régimen de inmunidades: mientras que la aceptación de una renuncia otorgaría al mandatario saliente la condición de senador vitalicio con fueros parlamentarios, una destitución mediante juicio político anularía dicha protección legal.

Crisis bancaria en Paraguay: avanza el pago de depósitos congelados

En paralelo a la situación política, la banca central inició el procedimiento para desactivar la retención de fondos que afectó a 1,9 millones de usuarios.

Según informó Clarín, el plan de restitución del Fondo de Garantía de Depósitos establece una ejecución por etapas durante un plazo de cinco días hábiles. La prioridad inicial abarca a los ahorristas que no registren deudas, posean cuentas en otras entidades financieras y cuyos saldos no superen los 10 millones de guaraníes (aproximadamente 1.600 dólares).

La parálisis de los activos retenidos impactó de forma directa en la disponibilidad de efectivo, los medios de pago electrónicos y la operativa de servicios digitales en el país, registrándose además protestas y disturbios en la sede central de la entidad bancaria en Asunción.