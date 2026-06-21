En medio de una escalada militar, Estados Unidos e Irán retoman en Suiza las negociaciones para la paz en Medio Oriente

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y altos funcionarios iraníes llegaron el domingo a un balneario suizo para ayudar a iniciar formalmente las negociaciones con líderes de la república islámica sobre el programa nuclear de Teherán, consolidar el frágil acuerdo interino para poner fin a la guerra en Medio Oriente y mantener abierto el estrecho de Ormuz. También hubo una advertencia de Donald Trump.

El marco se firmó la semana pasada, y ahora los principales negociadores de Estados Unidos e Irán están inmersos en una carrera de 60 días para alcanzar un acuerdo sobre los detalles técnicos, con enormes implicaciones para la economía mundial y la seguridad global.

Una escalada militar pone a prueba el acuerdo con Irán

Sin embargo, apenas días después de su firma, el acuerdo se veía puesto a prueba con una escalada de los combates en Líbano entre Israel y el grupo político y militar Hezbollah, respaldado por Irán — y por el posterior anuncio del ejército iraní de que había vuelto a cerrar la vía marítima vital por la que transita una quinta parte del petróleo y el gas natural comercializados en el mundo. Un nuevo alto el fuego en Líbano, negociado el sábado, parecía resistir.

Vance se reunió primero con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el jefe del ejército, el mariscal de campo Asim Munir, quien ha servido como un intermediario clave entre Washington y Teherán durante todo el conflicto.

“¿Qué tal, hombre? Qué bueno verle”, dijo Vance en un cálido saludo a Munir, que dirige el ejército paquistaní.

Sharif se reunió por separado con el presidente del parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, quien encabeza la delegación de Teherán, y con el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi.

También había mediadores de Qatar en el complejo turístico en la ladera de la montaña cerca del lago de Lucerna.

La advertencia a Irán de Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a Irán con volver a atacarlo si no «detiene a sus aliados» en Líbano, en medio de las negociaciones entre ambos países que se desarrollan este domingo en Suiza.

El republicano se refería a frenar los ataques del grupo islamista Hezbollah en el sur de Líbano: «Si no lo hace, volveremos a atacar a Irán con mucha fuerza, como hicimos la semana pasada, o incluso con más contundencia», declaró en su plataforma Truth Social.

AFP y AP