El principal negociador de Irán fijó límites para el acuerdo de paz con Estados Unidos

El líder negociador del régimen de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que el acuerdo de paz no significaría compartir el punto de vista comercial ni político de Estados Unidos (Foto: Europa Press)

El líder negociador del régimen de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó en un comunicado este viernes 19 que las conversaciones con Estados Unidos seguirán regidas por las “líneas rojas” de Teherán. El acuerdo de paz entre ambas naciones estaría condicionado en los próximos días por reuniones diplomáticas.

El mensaje fue transmitido por la televisión estatal iraní, donde el cuerpo político y miliar del país asiático subrayó que las conversaciones directas con Estados Unidos no implican “aceptar sus puntos de vista”.

En principio, el tratado entre el presidente iraní, Masud Pezeshkian, y su similar estadounidense, Donald Trump, habilitaría un periodo de 60 días de negociaciones sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones.

Ese acuerdo preliminar contempla un período de tratado destinado a alcanzar un pacto definitivo. Entre los temas centrales figuran el programa nuclear iraní, el levantamiento gradual de sanciones y mecanismos de supervisión internacional para garantizar el cumplimiento de los compromisos asumidos por ambas partes.

Esta semana, diversos miembros representantes de Irán y Estados Unidos firmaron el memorando de entendimiento para poner fin al conflicto regional iniciado tras los ataques del 28 de febrero.

El líder negociador del régimen iraní condicionó los acuerdos con Estados Unidos

Durante una intervención pública, Qalibaf afirmó que la República Islámica mantendrá una posición firme en la defensa de sus intereses nacionales y aseguró que «las negociaciones futuras deberán ajustarse a las condiciones previamente definidas por el liderazgo iraní».

El funcionario también lanzó una advertencia a Washington y a sus aliados al señalar que Irán responderá con contundencia ante cualquier intento de sobrepasar esos límites. Según indicó, el país ha demostrado su capacidad de reacción y no dudará en actuar si considera amenazados sus intereses estratégicos.

Las declaraciones se producen pocos días después de la firma de un memorando de entendimiento entre Teherán y Washington, un documento que busca sentar las bases para el fin del conflicto regional iniciado a fines de febrero tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

La posición de Qalibaf llegó además después de que el líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, reconociera públicamente haber autorizado el entendimiento alcanzado con Estados Unidos. Sin embargo, dejó en claro que la aprobación del acuerdo no implica un alineamiento con las posiciones estadounidenses.

Irán afirmó que no comparten punto de vista con Estados Unidos

En un mensaje difundido por la televisión estatal iraní, Khamenei sostuvo que las conversaciones directas con Washington no deben interpretarse como una aceptación de los puntos de vista de la Casa Blanca. También remarcó que la prioridad seguirá siendo la defensa de los intereses nacionales de Irán.

Las conversaciones previstas para esta semana fueron suspendidas, en medio de diferencias políticas y problemas logísticos que retrasaron el inicio de las negociaciones presenciales entre ambas delegaciones.

A pesar de los obstáculos, tanto Washington como Teherán mantienen abierto el canal diplomático y continúan evaluando alternativas para retomar las conversaciones. El objetivo es alcanzar un acuerdo definitivo que permita estabilizar la región, resolver las disputas vinculadas al programa nuclear iraní y consolidar el alto el fuego acordado recientemente.

Con información de Infobae