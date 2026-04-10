Entre treguas y diálogo: Ucrania y Rusia mueven piezas hacia un posible fin de la guerra

Kyrylo Budanov, un alto negociador ucraniano, afirmó que las conversaciones entre Ucrania y Rusia avanzan hacia un posible acuerdo, según informó el viernes la agencia de noticias Ukrinform.

Ucrania y Rusia aceleran las conversaciones de paz

“Todos entienden que la guerra debe terminar. Por eso se están llevando a cabo las negociaciones. No creo que lleve mucho tiempo”, declaró Budanov, jefe de la Presidencia de Ucrania.

Reconoció que ambas partes han mantenido hasta ahora posiciones “maximalistas” en las conversaciones, pero expresó su confianza en que se acercarán en busca de un compromiso.

Delegaciones de Ucrania, Estados Unidos y Rusia celebraron previamente dos rondas de conversaciones en Abu Dabi los días 23 y 24 de enero y 4 y 5 de febrero, seguidas de otra en Ginebra los días 17 y 18 de febrero.

Según el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, las reuniones posteriores se pospusieron temporalmente debido al cambio en las prioridades de la política exterior estadounidense, centrada en el conflicto en Oriente Medio.

El jueves, el presidente ruso, Vladimir Putin, anunció un alto el fuego con Ucrania con motivo de la Pascua ortodoxa.

“Por decisión del Comandante Supremo en Jefe de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, Vladimir Putin, se ha declarado un alto el fuego con motivo de la próxima festividad ortodoxa de la Pascua, desde las 16:00 del 11 de abril hasta el final del día del 12 de abril de 2026”, indicó el Kremlin en un comunicado.

A comienzos de semana, el mandatario ucraniano Volodimir Zelenski afirmó que había transmitido una propuesta de tregua por estas fiestas a través de Estados Unidos, cuyo gobierno ha liderado las conversaciones para poner fin al conflicto, que lleva cuatro años.

NA