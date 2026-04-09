Guerra entre Rusia y Ucrania: Vladimir Putin anunció un cese temporal del fuego por la Pascua ortodoxa

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, anunció este jueves un alto el fuego temporal con Ucrania con motivo de la celebración de la Pascua ortodoxa. La decisión, comunicada oficialmente por el Kremlin, se produce en un contexto de extrema tensión y luego de que el gobierno de Kiev propusiera una pausa en las hostilidades para permitir la conmemoración de esta importante festividad religiosa.

A principios de esta semana, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, había confirmado la presentación de una propuesta de tregua canalizada a través de Estados Unidos, que ha liderado las gestiones diplomáticas para intentar poner fin a un conflicto bélico que ya lleva cuatro años.

Los detalles de la orden militar y las advertencias del Kremlin

Según detalló el comunicado oficial del gobierno ruso, el cese de las operaciones regirá «desde las 16:00 (13:00 GMT) del 11 de abril hasta el final del día 12 de abril de 2026».

Para garantizar el cumplimiento de esta medida excepcional, el Kremlin informó que se le ha dado la instrucción expresa al Estado Mayor de detener todas las acciones de combate en las diferentes direcciones del frente.

A pesar de la pausa decretada, Moscú acompañó el anuncio con una fuerte advertencia. El mando militar precisó que las tropas rusas se mantendrán en alerta y preparadas para «contrarrestar cualquier posible provocación por parte del enemigo».

Además, el gobierno de Putin le envió un mensaje directo a Kiev al subrayar: «Partimos de la base de que la parte ucraniana seguirá el ejemplo de la Federación de Rusia».

Negociaciones estancadas entre Rusia y Ucrania

La tregua por la Pascua ortodoxa representa un breve paréntesis en un escenario diplomático que se encuentra fuertemente paralizado. Las distintas rondas de conversaciones impulsadas por la Casa Blanca no han logrado acercar a las partes, y el diálogo sufrió un mayor estancamiento en las últimas semanas debido a que la atención central de Washington se ha desviado hacia la guerra en Irán.

Actualmente, las negociaciones se encuentran en un punto muerto sin una salida clara en el horizonte. Moscú sostiene su exigencia de concesiones políticas y territoriales clave sobre el territorio ucraniano, una condición que Zelenski ha descartado de plano al considerarla equivalente a una capitulación de su soberanía.

La guerra en Ucrania, desatada tras la invasión a gran escala ordenada por Rusia en febrero de 2022, ha dejado un saldo devastador en la región. Con cientos de miles de víctimas fatales y millones de personas desplazadas de sus hogares de manera forzada, se ha convertido tristemente en el conflicto armado más mortífero en el continente europeo desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial.

Con información de AFP.