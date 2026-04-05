Ucrania atacó un oleoducto cerca de un puerto en Rusia, en una nueva ofensiva con drones

Hubo también este mes un ataque a una refinería de Rusia. Foto: Gentileza.

Ucrania atacó con drones un oleoducto cerca del puerto ruso estratégico de Primorsk, en el mar Báltico, informaron el domingo las autoridades, aunque aseguraron que no hubo grandes daños.

A primera hora del domingo, el gobernador de la región de Leningrado, Aleksandr Drozdenko, indicó que «los restos [de drones abatidos] han dañado un tramo de un oleoducto cerca del puerto de Primorsk», próximo a la frontera finlandesa, y que se estaba procediendo a una «quema controlada» en dicho tramo.

Se destruyeron 19 drones de Ucrania

Las defensas antiaéreas rusas destruyeron 19 drones y no se ha informado de víctimas, según las autoridades rusas.

Dos horas más tarde, Drozdenko afirmó que, «según las últimas informaciones, el oleoducto en la zona de Primorsk no ha resultado dañado».

Ucrania «ha atacado una vez más el puerto de Transneft en Primorsk» con drones, afirmó por su parte el comandante de las fuerzas de drones del ejército ucraniano, Robert Brovdi.

El puerto de Primorsk está situado entre la frontera finlandesa y la gran ciudad de San Petersburgo, a cientos de kilómetros del frente.

Es propiedad de la sociedad rusa Transneft y representa una infraestructura estratégica con capacidad de un millón de barriles de crudo al día, según los analistas.

Kiev ataca las instalaciones energéticas en Rusia para intentar mermar los recursos de hidrocarburos con los que Moscú sostiene y financia su ofensiva a gran escala en Ucrania.

AFP