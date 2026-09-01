Flávio Bolsonaro elogió el «modelo Bukele» y prometió 500.000 nuevas plazas carcelarias en Brasil

El senador brasileño Flávio Bolsonaro, principal aspirante opositor frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva para las elecciones generales, mantuvo una reunión en San Pablo con el ministro de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, Gustavo Villatoro. Durante el encuentro, el dirigente elogió la política de seguridad implementada por el mandatario salvadoreño Nayib Bukele y prometió replicar su esquema punitivo mediante la creación de 500.000 nuevas plazas penitenciarias si llega al Palacio del Planalto.

La cumbre selló el alineamiento del ala dura del bolsonarismo con la estrategia de reclusión masiva salvadoreña, en momentos en que las encuestas señalan que la seguridad pública se ubica como la principal preocupación para el 35% del electorado brasileño, por delante de la salud y la corrupción.

Encuentro en San Pablo y el plan de encarcelamiento masivo

Tras la reunión bilateral en un hotel paulistano, el legislador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro afirmó que las autoridades de El Salvador «han implementado uno de los mayores y más eficaces rescates de soberanía y han devuelto la seguridad pública a su pueblo».

En ese marco, Bolsonaro sostuvo que en su país «se detiene poco y se debería detener más», atribuyendo la falta de aprehensiones a la debilidad de la legislación penal vigente. La propuesta de sumar medio millón de celdas impactaría sobre un sistema penitenciario que ya cuenta con casi un millón de personas privadas de su libertad, lo que sitúa a Brasil como la tercera población carcelaria más grande del mundo en términos absolutos, solo por detrás de Estados Unidos y China.

Por su parte, la delegación salvadoreña encabezada por Villatoro recomendó al espacio conservador garantizar una bancada parlamentaria mayoritaria en ambas cámaras del Congreso para asegurar la aprobación de las reformas penales de fondo.

Declaración de «narcoterrorismo» para el PCC y el Comando Vermelho

Como parte de su plataforma de gobierno, el candidato del Partido Liberal (PL) adelantó una batería de medidas de corte punitivo enfocadas en los delitos urbanos y el crimen organizado:

Calificación terrorista: Prometió declarar formalmente como «organizaciones narcoterroristas» a los dos mayores carteles criminales de Brasil: el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) , en sintonía con la designación adoptada meses atrás por los Estados Unidos.



Prometió declarar formalmente como «organizaciones narcoterroristas» a los dos mayores carteles criminales de Brasil: el y el , en sintonía con la designación adoptada meses atrás por los Estados Unidos. Penas severas para robos comunes: Propuso fijar penas de hasta ocho años de prisión efectiva para el robo de teléfonos celulares y asaltos a comercios minoristas, dos de las modalidades delictivas que más impactan en los grandes centros urbanos.



Propuso fijar penas de hasta para el robo de teléfonos celulares y asaltos a comercios minoristas, dos de las modalidades delictivas que más impactan en los grandes centros urbanos. Fin de las excarcelaciones: Cuestionó lo que definió como una «puerta giratoria» judicial y planteó limitar las facultades de los magistrados para liberar a detenidos en flagrancia.



Con información de AFP.