Estados Unidos frenó la asignación de turnos para visas y reprograman las entrevistas: los motivos

El Departamento de Estado de Estados Unidos frenó esta semana la asignación de citas para solicitar visas en sus embajadas y consulados globales. La medida fue justificada por la Administración de Donald Trump como una «capacitación obligatoria» para el personal consular, orientada a endurecer los filtros y endurecer las revisiones de cada solicitante.

El sorpresivo freno fue revelado por el periódico Financial Times, tras confirmar que los usuarios con fechas asignadas comenzaron a recibir notificaciones electrónicas donde se les informó la suspensión de sus entrevistas sin una fecha de reprogramación inmediata.

¿A quiénes afecta y qué dijeron las autoridades de Estados Unidos?

La decisión del organismo diplomático abarca a todo el espectro de trámites consulares activos y afecta a diversas categorías de viaje:

Tipos de visado alcanzados: la pausa golpea tanto a las solicitudes de inmigrante (residencia) como a las categorías de turismo, trabajo y estudio .

la pausa golpea tanto a las solicitudes de (residencia) como a las categorías de . Sin cronograma oficial: el Gobierno estadounidense no difundió plazos sobre cuánto durará la suspensión ni precisó si el entrenamiento se aplicará por igual en todas las sedes diplomáticas.

el Gobierno estadounidense no difundió plazos sobre cuánto durará la suspensión ni precisó si el entrenamiento se aplicará por igual en todas las sedes diplomáticas. El argumento de la Casa Blanca: el objetivo declarado es instruir a los cónsules para «descartar a aquellos solicitantes considerados susceptibles de depender de prestaciones públicas estadounidenses» y exigir revisiones exhaustivas sobre el perfil económico y social de cada aspirante.

Los usuarios que ya tenían un turno otorgado deberán aguardar una nueva notificación a través de los canales digitales del consulado o revisar el sistema oficial de citas para verificar las futuras fechas disponibles.

El trasfondo: disputas judiciales y restricciones en aumento

La congelación de las entrevistas se suma a una seguidilla de decretos y resoluciones restrictivas impulsadas por el secretario de Estado, Marco Rubio, que ya enfrentan una fuerte batalla en los tribunales norteamericanos.

Apenas la semana pasada, un juez federal de Estados Unidos frenó una política del Gobierno de Trump que pretendía suspender la emisión de visas de inmigrante a ciudadanos de 75 países, al concluir que la medida excedía las atribuciones legales de la Casa Blanca. Pese al revés judicial, la Administración republicana mantiene el cerco operativo e intensifica las exigencias sobre la documentación requerida para ingresar a suelo estadounidense.