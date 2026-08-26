Ante el interés del City, Xabi Alonso se refirió al futuro de Enzo Fernández en Chelsea

El DT de Chelsea Enzo habló de la posible salida de Fernández a Manchester City.

Enzo Fernández continúa en el centro de la escena a pocos días del cierre del libro de pases de la Premier League. Mientras Manchester City prepara una ofensiva para contratarlo, Xabi Alonso aseguró que cuenta con el volante para el próximo compromiso de Chelsea y destacó su comportamiento profesional.

En la previa del duelo del jueves frente a Luton Town, el técnico fue consultado por la presencia del mediocampista de la Selección Argentina. «Esperamos que participe. Está listo. Está entrenándose muy bien. Es un buen profesional y va a estar involucrado», afirmó en conferencia de prensa.

Ante una nueva pregunta, esta vez vinculada directamente con su continuidad, el español evitó dar certezas pero dejó en claro cuánto lo valora. «Queremos tener el mejor equipo posible y conocemos las cualidades de Enzo. Él lo ha demostrado, y tendremos que esperar. Pero ahora pensamos en mañana y veremos cómo se desarrollan las cosas», indicó.

Manchester City mantiene firme su interés y, según Sky Sports, podría presentar una oferta esta semana. Chelsea habría elevado sus pretensiones hasta 140 millones de libras, alrededor de 160 millones de euros.

Si la operación llegara a concretarse por ese monto, el argentino pasaría a ocupar el tercer lugar entre los futbolistas más caros de la historia, únicamente por detrás de Neymar, transferido de Barcelona a PSG por 222 millones de euros, y Kylian Mbappé, por quien el conjunto parisino desembolsó 180 millones al Monaco.

El interés tiene detrás a Enzo Maresca, quien ya dirigió al volante en Londres y compartió con él la conquista del Mundial de Clubes 2025.

Ahora, al frente de los Ciudadanos tras la etapa de Pep Guardiola, busca reconstruir una mitad de cancha que perdió a Rodri, transferido a Barcelona, y Tijjani Reijnders, vendido a Al Qadsiah.