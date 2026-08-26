Quiénes podrán acceder a la nueva línea de créditos hipotecarios con fondos de Anses que anunció el Gobierno

El Gobierno, a través del ministro Luis Caputo, anunció que los argentinos podrán acceder a una nueva línea de créditos hipotecarios. La iniciativa se impulsó con el objetivo de beneficiar a las familias que buscan obtener su primera vivienda.

Otro dato a destacar es que se utilizarán fondos de la Anses para impulsar la iniciativa y el monto del programa será de dos billones de pesos.

Quiénes podrán acceder a la línea de créditos hipotecarios

En la conferencia de prensa de Luis Caputo y posterior comunicado del Gobierno, se indicó que el plan se calculó para brindarle soluciones habitaciones a unas 17.000 o 18.000 familias. Es decir, está dirigido a cualquier persona que busque acceder a su primera vivienda.

Se aclaró que no es exclusivo para viviendas terminadas, por lo tanto los fondos podrán aplicarse a la compra, construcción, ampliación o refacción de la vivienda única y permanente.

Los interesados podrán solicitarlo de forma individual o sumando ingresos como pareja/grupo familiar.

Por otra parte, se informó que los requisitos específicos de antigüedad laboral, nivel de ingresos y la relación cuota-ingreso (que comúnmente ronda el 25% del ingreso neto del hogar) quedarán sujetos a la evaluación del banco donde tramites la solicitud. En este punto es necesario resaltar que el trámite no se realiza en Anses, sino directamente a través de los bancos públicos y privados que participen de las licitaciones de fondos con el Tesoro.