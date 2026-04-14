Estados Unidos impidió que seis buques partan de Irán y afirmó que el primer día «ningún barco logró superar el bloqueo»

El ejército estadounidense comunicó este martes que impidió que seis barcos zarparan de puertos iraníes durante las primeras 24 horas del bloqueo naval contra la república islámica, en medio de un cese al fuego débil en la guerra en Medio Oriente.

Fue una medida anunciada por Donald Trump después de que fracasaran las negociaciones de paz con Irán que tuvieron lugar en Pakistán.

Los primeros datos del bloqueo de Estados Unidos

El Mando Central (Centcom), responsable de las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente, señaló que más de 10.000 soldados estadounidenses, más de una docena de buques de guerra y decenas de aeronaves participan en el bloqueo.

«Durante las primeras 24 horas, ningún barco logró superar el bloqueo estadounidense y seis buques mercantes acataron las instrucciones de las fuerzas estadounidenses de darse la vuelta para regresar a un puerto iraní en el golfo de Omán», indicó Centcom en una publicación en X.

«El bloqueo se está aplicando de forma imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes, incluidos todos los puertos iraníes en el golfo Arábigo y el golfo de Omán», añadió.

Pero pese a la afirmación del mando de las fuerzas norteamericanas de que ninguna embarcación superó el bloqueo, datos de seguimiento del proveedor de información marítima Kpler mostraron que al menos dos barcos que zarparon de puertos iraníes cruzaron el estrecho de Ormuz el lunes.

Las fuerzas iraníes cerraron de facto el estrecho tras el inicio de la campaña aérea estadounidense-israelí contra la república islámica el 28 de febrero.

Conversaciones entre Israel y Líbano

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó el martes a Israel y al Líbano a aprovechar una «oportunidad histórica» para la paz, al iniciarse en Washington el primer diálogo directo en décadas entre ambos países, que forma parte de los otros frentes de la guerra en Medio Oriente.

Estados Unidos, mediador en la reunión, presiona para frenar el conflicto entre Israel y el movimiento islamista Hezbollah por temor a que este pueda obstaculizar las negociaciones con Irán, sin avances por el momento.

Líbano se vio arrastrado a la guerra en Oriente Medio el 2 de marzo, cuando Hezbollah, aliado de Teherán, lanzó ataques contra Israel en respuesta a los bombardeos conjuntos israeloestadounidenses contra Irán que desencadenaron el conflicto.

Según las autoridades libanesas, los ataques israelíes han matado a más de 2.000 personas y dejado al menos un millón de desplazados.

AFP