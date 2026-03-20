Estados Unidos ofrece hasta USD 10 millones por información sobre líderes militares iraníes acusados de terrorismo

Estados Unidos anunció una recompensa de hasta 10 millones de dólares para quienes aporten información sobre altos mandos militares de Irán, en el marco de la escalada de tensiones entre ambos países y su ofensiva contra el régimen persa.

El Departamento de Estado norteamericano precisó que la medida apunta a líderes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), a quienes acusa de planificar y ejecutar actos terroristas a nivel global. “Estos individuos comandan y dirigen diversos elementos del CGRI”, señalaron en un comunicado oficial.

Entre los nombres mencionados figuran Ahmad Vahidi, comandante del CGRI; Majid Khademi, jefe de inteligencia; Sa’id Aghajani, responsable del programa de drones; Hamidreza Lashgarian, a cargo de ciberseguridad; y Ali Abdollahi, jefe del Cuartel General Central Khatam al-Anbiya.

Las autoridades estadounidenses indicaron que quienes aporten información relevante podrán acceder no solo a la recompensa económica, sino también a programas de reubicación. Para ello, habilitaron canales de contacto a través de plataformas seguras como redes anónimas en internet.

La medida se suma a un anuncio previo del gobierno de Donald Trump, que también ofrecía recompensas por datos que permitan localizar a otros altos funcionarios iraníes, incluido el actual líder supremo, Mojtaba Khamenei.

El contexto es de máxima tensión tras los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel iniciados a fines de febrero, en los que murió el anterior líder supremo, Ali Khamenei, junto a otros funcionarios del régimen. Desde entonces, su hijo Mojtaba asumió el liderazgo, aunque permanece fuera de la escena pública.

Washington sostiene que el CGRI —designado como organización terrorista extranjera— ha estado involucrado en ataques que provocaron la muerte de ciudadanos estadounidenses, además de planificar acciones contra figuras políticas, incluido el propio Trump, como represalia por la muerte del general Qasem Soleimani en 2020.

Por su parte, el gobierno iraní rechaza estas acusaciones y las califica como maniobras políticas sin fundamento, enmarcadas en la estrategia de presión y sanciones impulsada por Estados Unidos.

Con información de la agencia Reuters.