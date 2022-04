Estados Unidos sanciona a las dos hijas de Putin por la invasión de Ucrania

La Casa Blanca anunció sanciones este miércoles contra dos hijas adultas de Vladimir Putin por la invasión rusa de Ucrania, porque afirma que los familiares ocultan la riqueza del presidente ruso.

También declaró sanciones de «bloqueo total» a las instituciones financieras públicas y privadas más grandes de Rusia, Sberbank y Alfa Bank, e informó que todas las nuevas inversiones estadounidenses en Rusia quedan prohibidas.

Tanto Mariya como Katerina son fruto del matrimonio que Putin tuvo con Lyudmila Putina, de quien se divoció en 2013. Ni el Kremlin ha confirmado oficialmente la filiación ni tampoco ellas mismas. En Moscú la respuesta oficial es que no se comenta sobre la vida de los familiares del presidente.

De acuerdo con las versiones que han trascendido a lo largo de los años, se sabe que han pasado su vida entre Rusia y Europa Occidental. Son profesionales, conservan una posición alta en el mundo de los negocios y la elite rusa, y cuentan con un poder económico significativo.

Putin se refirió a ellas solo una vez durante una conferencia de prensa en 2015. “Están dando los primeros pasos en sus carreras, pero están progresando. No se han involucrado en el mundo de los negocios o en la política”, aclaró. Señaló que no “han sido chicas estrellas”, y que no han gozado de beneficios por su posición.

“Ellas viven en Rusia. Y no se han educado en ninguna otra parte que no sea en Rusia”, afirmó, en medio de versiones que indican los contrario. “Estoy orgulloso de ellas. Continúan estudiando y trabajando y hablan tres idiomas europeos con mucha facilidad”, expresó.

Mariya Vorontsova, de 36 años, la mayor, nació en cambio en Leningrado, que ahora se conoce como San Petersburgo. Katerina Tikhonova, de 35 años, es la hija menor del mandatario. Según cita El Mundo de España, nació en Dresde, Alemania Oriental, mientras Putin se desempeñaba como espía de la KGB, la policía política soviética.

Tras la caída de la Unión Soviética, la familia se instaló en Leningrado. Pese a los dichos de Putin, se afirma que ambas fueron enviadas a Alemania para recibir gran parte de su instrucción. Mathias Warnig, un exagente del órgano de inteligencia de la exRepública Democrática Alemana, fue asignado a su cuidado.

La mayor de las hijas de Putin cumplirá 37 años el 28 de abril. Según señala Bloomberg, es médica y dirige un centro de Inteligencia Artificial (IA) en la Universidad Estatal de Moscú. Está casada con Jorrit Faasen, un empresario holandés, relacionada a la compañía rusa Stroitransgaz. Ambos vivieron durante varios años en Voorschoten, una exclusiva zona cerca de La Haya.

Katerina Tikhonova, la hija menor, es física y matemática. Desarrolla sus funciones en Nomenko, una empresa del sector de salud. Estuvo casada entre 2013 y 2018 con Kiril Shamalov, un multimillonario que es hijo del oligarca Nikolai Shamalov, parte del selecto círculo cercano de Putin. Shamalov padre es uno de los accionistas el banco Rossiya, señalado como la entidad financiera de la elite rusa.

Según estimó Reuters, Katerina y Kirill Shamalov tenían en 2015 un patrimonio valuado en 1800 millones de euros. Entre otros activos, se le adjudicó a la pareja una vivienda en el País Vasco francés de 3,7 millones de dólares. Kirill Shamalov, según se ha informado, hizo buena parte de su fortuna una vez que Putin llegó al poder. Conoce al líder ruso desde que conducía en los años 90 la política municipal de San Petersburgo.