Explotó un cohete chino que transportaba un satélite: tuvo una «anomalía de vuelo» a segundos de su lanzamiento

Explotó un cohete por una "anomalía de vuelo". Foto: Gentileza Meng Zhongde/VCG/AP.

Un cohete chino que cargaba un satélite de comunicaciones fracasó en su lanzamiento debido a una «anomalía de vuelo», informó la prensa estatal, tras reportes y videos que sugieren que el aparato explotó en pleno vuelo.

China ha destinado miles de millones de dólares los últimos años en su programa espacial, buscando alcanzar lo que el presidente Xi Jinping llama el «sueño espacial» del país.

Explotó un cohete de China Larga Marcha 7A: «Bajo investigación»

El fallido lanzamiento del lunes involucró un cohete Larga Marcha 7A que despegó del Centro de Lanzamiento Espacial de Wencheng, en la provincia austral de Hainan, informó la agencia estatal de noticias Xinhua.

La «anomalía» ocurrió cuando el cohete, que transportaba el satélite de comunicaciones Zhongxing-4B, estaba en pleno vuelo, según Xinhua.

Agregó que la causa del fallo está bajo investigación.

La televisión Channel NewsAsia, de Singapur, publicó en Instagram que el cohete había explotado y difundió imágenes del lugar donde multitudes asombradas veían una bola de fuego en el cielo.

Un video publicado horas después del lanzamiento en un perfil de redes sociales basado en Hainan mostró un cohete que estalló en llamas unos 85 segundos después del despegue, dejando atrás una nube de humo gris mientras caían escombros.

China logró aterrizar con éxito un cohete reutilizable por primera vez en julio, según su agencia espacial, lo que marca un paso importante en sus ambiciones espaciales y en la reducción de los costos de lanzamiento.

El país apunta a llevar astronautas a la Luna antes de 2030, una meta que Estados Unidos también persigue con su programa Artemis.

Elon Musk, jefe ejecutivo de SpaceX, comentó el lunes en X que «los cohetes son increíblemente difíciles».

«Espero que tengan una rápida recuperación», agregó.

El lanzamiento inicial del Larga Marcha 7A desde el sitio de Wenchang en 2020 también fracaso debido a una «avería», informó Xinhua en marzo de ese año.

AFP