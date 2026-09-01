Jara Lozano va por la primera ronda del M15 de Trelew, con el objetivo de volver a sumar puntos ATP

Nicolás Jara Lozano se medirá con Federico Aguilar Cardozo por un lugar en la segunda ronda. (Foto: Gentileza Daniel Feldman - Diario Jornada)

Luego de una excelente semana, en la que se impuso ante sus cuatro rivales en la prequaly sin conceder un solo set, Nicolás Jara Lozano comenzará este martes su camino en el cuadro principal de la Copa Chubut Deportes M15.

El «Colo» Jara, luego de coronarse en la prequaly de la Copa Chubut Deportes M15. (Foto: @trelewtennisclub)

Su rival será el uruguayo Federico Aguilar Cardozo, de 21 años, quien ocupa el puesto 1.185 del ranking ATP. El partido comenzará al término del duelo entre el local Estanislao Lassaga y el chileno Benjamín Torrealba, que se iniciará no antes de las 16.

El ganador del encuentro se enfrentará en la próxima ronda al vencedor del duelo entre Rocco Valente, argentino y 1.190° del ranking, y Nicolás Valdés Villalón, chileno y 668°.

Aguilar Cardozo ingresó directamente al cuadro principal del torneo internacional que se disputa sobre las superficies duras del Trelew Tennis Club, mientras que el «Colo» derrotó a Ian Luca Lee, Dante López, Lucas Barbero y Bautista Bonino para conseguir el boleto a esta instancia.

Esta tarde, si el neuquino consigue la victoria, sumará un punto ATP y volverá a figurar en el ranking mundial luego de casi dos años. La última vez que apareció en la clasificación fue en 2024, después de haber estado una década alejado de la actividad profesional.

Luego de consagrarse campeón de la prequaly, el tenista de 39 años dialogó con Río Negro y dejó en claro cuál será su premisa para afrontar este desafío: «Es competir, dar el 100% de lo que tenga para dar en cada partido y ponerle garra, como siempre».

Además, este miércoles también iniciará su participación en el torneo de dobles, donde recibió una wild card y competirá junto al local Estanislao Lassaga. En la primera ronda, se enfrentarán al propio Federico Aguilar Cardozo y Mateo Del Pino.