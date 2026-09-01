Malvinas, Messi, China y Colapinto: los principales ejes de la conferencia de Adrián Ravier

El vocero presidencial, Adrián Ravier, encabezó este martes su habitual conferencia de prensa y repasó distintos temas de la agenda del Gobierno de Javier Milei. Entre los principales anuncios, confirmó que la cuestión Malvinas es una “prioridad” para la gestión y anticipó que el Presidente realizará una cadena nacional el jueves a las 21.

Los ejes de la conferencia de Adrián Ravier

Ravier también tomó distancia del conflicto diplomático generado por un tuit de Juan Pablo Carreira, director de Comunicación Digital del Gobierno, quien culpó al Partido Comunista Chino por la tragedia en Nepal. “Como vocero del Presidente y del Gobierno, damos respuestas a nuestras cuentas oficiales, la de vocería y OPRA, nada más”, afirmó.

Durante la conferencia, además, se refirió a Lionel Messi tras el anuncio de su retiro de la Selección Argentina. “Quiero comenzar por agradecer al futbolista más grande de todos los tiempos”, expresó.

Ravier también respaldó el deseo de Milei de que la Fórmula 1 regrese al país y mencionó a Franco Colapinto: “Esperamos que la próxima vez que visite nuestro país sea para sumar puntos en el circuito de Buenos Aires”.

Por último, defendió la gestión económica y afirmó que la Argentina está mejor en exportaciones y producción, además de destacar la baja de la inflación, la pobreza y la indigencia. En paralelo, sostuvo que Victoria Villarruel “no es parte del Gobierno”, sino que cumple una función institucional.

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