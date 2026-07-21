Francia aprobó una ley para prohibir las redes sociales a menores de 15 años

El Parlamento francés aprobó una ley que prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, una medida que coloca al país entre los más avanzados de Europa en la regulación del uso de plataformas digitales por parte de niños y adolescentes. Tras recibir el respaldo del Senado, la iniciativa fue ratificada por la Asamblea Nacional con 279 votos a favor y 81 en contra.

Francia avanza con la prohibición de redes sociales para menores

El presidente Emmanuel Macron celebró la aprobación y afirmó que la norma representa un paso clave en la protección de los menores frente a los riesgos asociados al uso intensivo de redes sociales. La regulación del tiempo frente a las pantallas y la seguridad digital de los jóvenes son dos de las prioridades que el mandatario busca consolidar antes del final de su mandato, en mayo de 2027.

La implementación será gradual. Desde el 1 de septiembre de este año, los menores de 15 años ya no podrán crear nuevas cuentas en redes sociales. A partir de enero de 2027, la restricción también alcanzará a las cuentas existentes. La ministra delegada del Sector Digital, Anne Le Hénanff, explicó que todos los usuarios deberán verificar su edad y quienes no cumplan con el requisito perderán el acceso.

La ley no establece sanciones para los menores ni para sus familias. La responsabilidad recaerá sobre las plataformas, que deberán desarrollar sistemas de verificación de edad. Aunque algunos legisladores cuestionaron la viabilidad técnica y los plazos previstos, el Gobierno sostiene que ya existen herramientas para implementar el control.

El texto contempla excepciones para plataformas con fines educativos, como enciclopedias en línea. En el caso de YouTube y WhatsApp, la verificación de edad solo se aplicará a las funciones propias de una red social, como la publicación de contenido o los comentarios, mientras que la mensajería y la visualización de videos seguirán disponibles.

La iniciativa se enmarca en una tendencia internacional impulsada tras la decisión de Australia de restringir el acceso a redes sociales a menores de 16 años y medidas similares adoptadas por el Reino Unido y analizadas por la Comisión Europea.

Con información de NA