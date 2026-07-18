Dos militares estadounidenses murieron y uno desapareció tras un ataque de Irán en Jordania

Los ataques de Irán contra una base militar de Estados Unidos en Jordania dejaron dos militares estadounidenses muertos y un tercero desaparecido, según confirmó este sábado el Mando Central de Estados Unidos (Centcom).

De acuerdo con la información difundida, los soldados murieron mientras las fuerzas estadounidenses y aliadas «se defendían contra ataques iraníes con misiles balísticos y drones». Además, otros cuatro fueron evacuados por motivos médicos a hospitales jordanos y posteriormente recibieron el alta.

Ataque de Irán en Jordania: el informe de Estados Unidos sobre las víctimas militares

El organismo estadounidense indicó que, por el momento, no difundirá la identidad de las víctimas por respeto a sus familias. Con estas bajas, Estados Unidos acumula 16 militares fallecidos confirmados oficialmente desde la última escalada del conflicto con Irán.

En tanto la Guardia Revolucionaria iraní confirmó haber atacado la base aérea de Muwaffaq Salti, ubicada en el centro-norte del país. Según Teherán, los proyectiles impactaron sobre hangares con aviones de combate estadounidenses y una plataforma de estacionamiento de aeronaves.

Horas antes de ese ataque, Irán también había afirmado que alcanzó depósitos de combustible utilizados por las fuerzas estadounidenses en la misma base, a la que considera estratégica por su ubicación y por su papel en las operaciones militares de Washington en la región.

Por su parte, el Ejército de Jordania informó que derribó cuatro drones iraníes, aunque no confirmó daños en la base aérea. Paralelamente, el Consejo de Cooperación del Golfo condenó los ataques contra infraestructura civil en la región y sostuvo que constituyen «crímenes de guerra».