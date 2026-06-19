Giorgia Meloni le respondió a Donald Trump y crece la crisis diplomática: «Ni yo ni Italia suplicamos nunca»

Italia reaccionó este viernes con indignación a declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la primera ministra Giorgia Meloni, al punto que la cancillería anuló una visita a Washington.

Italia reaccionó con indignación a los comentarios de Trump sobre Meloni

En una entrevista telefónica concedida a la cadena de televisión italiana La7, Trump afirmó que Meloni le había «suplicado» hacerse una foto con él al margen de la cumbre del G7 en Francia, según una transcripción de la conversación publicada por la cadena, que no difundió la grabación de audio original.

En otra parte, Trump señaló que Meloni parecía feliz «de que yo le hable», y acotó que «no tenía por qué hablar con ella».

En respuesta a esa publicación, Giorgia Meloni difundió el viernes en X un video en el que se declaró «consternada» por las declaraciones «totalmente inventadas» de Trump. «Ni yo ni Italia suplicamos nunca», añadió.

«No entiendo por qué el presidente de Estados Unidos se comporta así con sus propios aliados; no es, por lo demás, la primera vez», declaró.

«Solo puedo lamentar que no muestre la misma determinación hacia los enemigos de Occidente, hacia los enemigos de Estados Unidos, hacia dirigentes con los que, en cambio, se muestra mucho más conciliador», añadió.

De su lado, el ministro italiano de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani, anunció que cancelaba su visita a Estados Unidos, prevista para los días 21 y 22 de junio, tras las «graves y ofensivas declaraciones» de Trump.

El ministro de Justicia, Carlo Nordio, comentó que los comentarios representan una «dolorosa herida» para las relaciones entre Italia y Estados Unidos.

En tanto, el ministro italiano de Defensa, Guido Crosetto, apuntó que «estas bromas no le hacen bien a nadie«.

En abril, Trump ya había criticado a Meloni por negarse a implicar a su país en la guerra en Irán, y dijo entonces que se había «sorprendido» y decepcionado por su falta de «valentía».

Meloni, elegida en octubre de 2022 al frente de un gobierno de coalición ultraconservador, había sido hasta entonces una de las aliadas más cercanas de Trump en el Viejo Continente, esforzándose a menudo por desempeñar un papel de mediadora entre las posiciones divergentes de Estados Unidos y Europa.

AFP