El ministro de Salud respaldó al Ipross: “En el contexto de las obras sociales, el nivel de respuesta no es malo”

El funcionamiento de la obra social de los empleados estatales rionegrinos es tema de debate de manera frecuente. El ministro de Salud, Demetrio Thalasselis, sostuvo que en un contexto complejo para las obras sociales provinciales o nacionales, el Ipross tiene un nivel de respuesta para los afiliados que “no es malo”.

“Veo que la obra social provincial está dando respuestas en internaciones de alta complejidad, en procedimientos de alto costo, en derivaciones, vuelos sanitarios, en cobertura de oncológicos, en cobertura de medicamentos de alto costo y baja prevalencia, en una cobertura del 80 por ciento en medicamentos”, destacó el ministro.

Y en ese escenario dio su propio diagnóstico. “Creo que en el contexto de las obras sociales provinciales y nacionales, el nivel de respuesta (del Ipross) no es malo”, afirmó el ministro de Salud.

“Sin duda que puede tener algunos mecanismos de autorizacion que, a veces, pueden ser un poco más lentos, pero que son necesarios para controlar un volumen tan alto como 160 mil afiliados”, advirtió Thalasselis a Diario RÍO NEGRO.

El pago de coseguros

El ministro se remitió a los convenios que establece la obra social para fundamentar que existen pagos de coseguros y quejas en algunas ciudades por limitaciones en coberturas, como el caso de Bariloche donde hay una única clínica que atiende a los afiliados. Dijo que “los coseguros los fija la obra social. Pero hay prestaciones que son sin coseguro y los pacientes no los deben pagar y deben realizar una denuncia a la obra social”.

Indicó que los valores de los coseguros que paga el afiliado, en algunos casos especializados para prácticas de laboratorio o internaciones, “están definidos por la obra social y es un complemento al financiamiento que tiene la obra social que paga el afiliado”.

Expresó estar de acuerdo con una revisión permanente del funcionamiento del Ipross. “Siempre que una obra social pueda revisarse, pueda mostrar sus números de afiliados y sus fuentes de financiamiento son datos muy importantes y centrales para la gestión de la obra social”, manifestó.

"En salud ningún presupuesto alcanza"

Según el ministro, “en salud ningún presupuesto alcanza, ningún presupuesto está holgado, ni excedido”. “Siempre hay que ser muy eficiente en la gestión”, afirmó.

“Nosotros tenemos nuestro principal recurso que es el recurso humano, intensivo, especializado, que funciona las 24 horas, los 365 días del año, sábados, domingos, feriados. Todos profesionales”, valoró.

Mencionó “las biomédicas que cada vez más costosas, cada vez son más precisas y cada vez son más necesarias. Las tecnologías médicas, los medicamentos, descartables, la innovación en tecnología es un determinante importante de los costos en salud”.

Incluyó además los costos en la infraestructura: “los metros cuadrados, la calefacción, la electricidad, el gas, el mantenimiento de los edificios, la calefacciones, los generadores de electricidad, las luces de los quirófanos, los traslados, las flotas de vehículos, los vuelos sanitarios. ¿A qué me refiero con esto? El costo en salud siempre es muy alto…”

El funcionamiento de los hospitales públicos

Con respecto al funcionamiento de los hospitales públicos de la provincia, el ministro dijo que tienen que seguir mejorando, “es lo que estamos haciendo. Estamos trabajando en todas esas líneas que les dije antes: en los recursos humanos, en la gestión cada vez más profesionalizada de la administración, de las infraestructuras, tecnologías y edilicias”.

Aseguró que la provincia desde el 2024 a la fecha “tiene 27 obras” en hospitales rionegrinos “de las cuales 12 están finalizadas”. “Están los hospitales nuevos, en ampliación o en ejecución. Tenemos un plan de mejora para los 50 centros de atención primaria de los 191 que componen la red”.

El ministro aseveró que están “mejorando la gestión de compras y de aprovisionamiento de cada uno de los centros de salud, de los hospitales”.

“Tenemos nominalizada a la totalidad de la población con enfermedades oncológicas, enfermedades de alto costo, tenemos un análisis del equipamiento que está dentro de los hospitales. Sabemos qué tenemos que cambiar, qué tenemos que incorporar, qué tenemos que reparar”, puntualizó.

“Seguramente, hay mucho por hacer y habrá lugares donde usted dice ese hospital es viejo, sí, pero otro está en construcción y otro está en reparación”, planteó Thalasselis.