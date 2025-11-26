Golpe de Estado en Guinea-Bissau: los militares tomaron el «control total» y suspendieron el proceso electoral

Militares de Guinea-Bisáu anunciaron este miércoles que tomaron el «control total» y «suspendieron el proceso electoral». Además cerraron las fronteras tras las elecciones generales del domingo, de las que aún no se conocen los resultados.

El comunicado tras el golpe de Estado en Guinea-Bissau

Los militares leyeron un comunicado en la sede del Estado Mayor del Ejército, situado en Bisáu, la capital de este empobrecido país del Oeste de África. Poco antes se escucharon disparos cerca del palacio presidencial y hombres con traje militar tomaron el control de la principal arteria que conduce al recinto.

Guinea-Bisáu ha sufrido cuatro golpes de Estado desde su independencia de Portugal en 1974, además de una serie de intentos de golpe.

El domingo hubo elecciones `presidenciales en Guinea-Bisáu

Cerca de un millón de electores fueron llamados a las urnas el domingo, en unos comicios celebrados sin la presencia del principal partido de la oposición y su candidato.

El presidente saliente Umaro Sissoco Embaló y el candidato Fernando Dias da Costa ambos se declararon ganadores el martes, a pesar de que los resultados provisionales oficiales no se esperaban hasta el jueves.

AFP y AP