Gustavo Petro convocó a marchar por la soberanía de Colombia luego de la intervención en Venezuela y las amenazas de Donald Trump

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó a marchar este miércoles en las calles de Colombia para defender la soberanía de su país ante las amenazas de intervención militar por parte de Estados Unidos.

Mientras el Gobierno de Donald Trump informó el sábado sobre la operación que hizo en Venezuela, también mencionó ese país como posible objetivo.

El mensaje del presidente Gustavo Petro sobre la movilización

«Se han reunido fuerzas sociales de Colombia a la movilización general del pueblo colombiano el miércoles a las cuatro de la tarde en todas las plazas públicas del país. En la Plaza de Bolívar hablaré al pueblo bogotano. ¡Colombia libre!», escribió Petro en X.

El mandatario colombiano invitó además a todos los ciudadanos a unirse en defensa de su independencia y democracia izando una bandera de Colombia en la entrada de sus casas o lugares de trabajo.

La iniciativa surge en medio de la polémica global por la reciente intervención de fuerzas estadounidenses en Venezuela el pasado sábado para secuestrar al presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras lo cual Donald Trump, presidente estadounidense, calificó a Colombia como «país enfermo» al que le gustaría intervenir militarmente.

En las últimas horas Petro rechazó las acusaciones en su contra que lo vinculan sin pruebas con el narcotráfico y aseguró que cuenta con el respaldo de las Fuerzas Armadas de Colombia y con el de su pueblo.

Noticias Argentinas