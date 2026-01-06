Así son las primeras horas de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela bajo la presión de Donald Trump

Delcy Rodríguez inició formalmente su gobierno interino en Venezuela bajo la presión de cumplir las demandas energéticas de Estados Unidos y reacomodar el chavismo sin Nicolás Maduro.

La mandataria de 56 años, fue investida ante el Parlamento el lunes, casi en el mismo momento en que Maduro se declaró «no culpable» ante un juez de Nueva York de varios cargos, el principal por narcotráfico.

La agenda de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela

Rodríguez visitó el mausoleo de Hugo Chávez, padre de la llamada Revolución Bolivariana, en las horas siguientes a su investidura.

Tiene el difícil reto de calmar cualquier disidencia dentro del chavismo y satisfacer las demandas de Trump, que ha dicho que tiene el control del país.

El presidente estadounidense ya le advirtió que si «no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro».

Figuras claves como los ministros del Interior y Defensa, Diosdado Cabello y Vladimir Padrino, permanecen en sus puestos.

«Delcy debería dormir con un ojo abierto ahora mismo», dijo a la AFP el exdiplomático estadounidense Brian Naranjo, quien fue el número dos de la embajada de su país en Venezuela entre 2014 y 2018 antes de ser expulsado por Maduro.

Rodríguez ya envió una primera carta a Trump en la que aboga por una relación equilibrada y de respeto.

La presidencia interina de Rodríguez tiene una duración máxima 180 días, tras lo cual tendrá que llamar a elecciones.

