Marco Rubio habló con los líderes del Congreso sobre la intervención en Venezuela pero dejó muchos interrogantes

El secretario de Estado, Marco Rubio, y otros altos funcionarios informaron a los líderes del Congreso sobre la operación militar en Venezuela en medio de crecientes preocupaciones de que el presidente Donald Trump se está embarcando en una nueva era de expansionismo estadounidense sin consultar a los legisladores ni tener una visión clara para gobernar el país sudamericano.

Los líderes republicanos ingresaron a la sesión a puertas cerradas en el Capitolio apoyando en gran medida la decisión de Trump de remover por la fuerza al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, del poder, pero muchos demócratas emergieron con más preguntas.

El informe de los funcionarios por la intervención de Estados Unidos en Venezuela

Una resolución de poderes de guerra que prohibiría la acción militar estadounidense en Venezuela sin la aprobación del Congreso se dirige a ser votada esta semana en el Senado. «No esperamos tropas en el terreno«, dijo después el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Luisiana.

Dijo que no se puede permitir que el nuevo liderazgo de Venezuela participe en narcoterrorismo o tráfico de drogas hacia Estados Unidos, lo que desencadenó la campaña inicial de Trump de ataques náuticos mortales que han matado a más de 115 personas.

“Esto no es un cambio de régimen. Es una exigencia de cambio de comportamiento”, dijo Johnson. “No esperamos ninguna participación directa, más allá de simplemente coaccionar al nuevo gobierno interino para que lo ponga en marcha”.

Johnson agregó: “Tenemos una forma de persuasión, porque sus exportaciones de petróleo, como ustedes saben, han sido confiscadas, y creo que eso llevará al país a un nuevo gobierno en muy poco tiempo”, dijo.

Pero la senadora Jeanne Shaheen de New Hampshire, la demócrata de mayor rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, salió diciendo: «Todavía hay muchas más preguntas que necesitan respuesta».

«¿Cuál es el costo? ¿Cuánto le va a costar esto a Estados Unidos?», preguntó después el representante Gregory Meeks de Nueva York, el demócrata de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

Los interrogantes sin respuesta en la intervención en Venezuela

La sesión informativa, que se prolongó durante dos horas, se produjo días después de la sorpresiva acción militar de la que pocos, si es que alguno, de los líderes del Congreso sabían hasta después de que estaba en marcha: un retraso notable en informar al Congreso, que tiene la última palabra sobre asuntos de guerra.

Los funcionarios de la administración respondieron una serie de preguntas, desde una mayor participación de las tropas estadounidenses en el terreno hasta el papel del liderazgo de la oposición venezolana que parecía haber sido dejado de lado por la administración Trump cuando la vicepresidenta del país, la aliada de Maduro, Delcy RodríguezÇ, se convirtió rápidamente en la presidenta interina del país.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, el jefe del Estado Mayor Conjunto, general de la Fuerza Aérea, Dan Caine, y la fiscal general, Pam Bondi, quien presentó cargos de narcotráfico contra Maduro, participaron en la sesión clasificada. Estaba dirigida a los líderes de la llamada «banda de los ocho», que incluye a los líderes del comité de Inteligencia, así como a los presidentes y legisladores de alto rango de los comités de seguridad nacional.

Cuando después se le preguntó si tenía más claridad sobre quién dirige realmente Venezuela, el senador Mark Warner, el demócrata de mayor rango en el Comité de Inteligencia, dijo: «Me gustaría poder decirle que sí, pero no puedo».

Los líderes del Comité Judicial del Senado —el presidente republicano, el senador Chuck Grassley de Iowa, y el senador demócrata de alto rango, Richard Durbin de Illinois— dijeron que deberían haber sido incluidos en la sesión informativa clasificada, argumentando que tienen la supervisión del Departamento de Justicia bajo Bondi.

Más temprano ese mismo día, el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, advirtió que la acción de Trump en Venezuela es solo el comienzo de un enfoque peligroso en política exterior, mientras el presidente señala públicamente sus intereses en Colombia, Cuba y Groenlandia.

“El pueblo estadounidense no se inscribió para otra ronda de guerras interminables”, dijo Schumer.

Después, Schumer dijo que la sesión informativa, “si bien extensa y larga, planteó muchas más preguntas de las que respondió”.

Los republicanos tienen opiniones encontradas que reflejan el cisma cada vez más profundo dentro del movimiento “Make America Great Again” de Trump, mientras el presidente, que prometió poner a Estados Unidos en primer lugar, se aventura hacia enredos en el extranjero que muchos legisladores de ambos partidos quieren evitar, particularmente después de las largas guerras en Irak y Afganistán.

El futuro de Venezuela sin claridad

La administración Trump había mantenido conversaciones con Rodríguez, quien sustituyó a su aliado Maduro y se ofreció a colaborar con la administración Trump. Mientras tanto, Trump ha menospreciado a la líder opositora venezolana María Corina Machado, quien el mes pasado ganó el Premio Nobel de la Paz por su lucha por lograr una transición democrática en su país. Trump ha dicho que Machado carece del apoyo y el respeto necesarios para gobernar el país.

Pero el senador Rick Scott, republicano de Florida y fiel aliado de Trump, dijo que planea hablar pronto con Machado y la calificó de «muy popular si se considera lo que ocurrió en las últimas elecciones».

El senador Rand Paul, republicano de Kentucky, quien ha sido un crítico destacado de la campaña de Trump de ataques con barcos contra presuntos narcotraficantes, dijo que probablemente hay una docena de líderes en todo el mundo de quienes Estados Unidos podría decir que están violando una ley internacional o una ley de derechos humanos.

“Y nunca los hemos sacado del país. Así que esto sienta un precedente muy malo y es inconstitucional”, declaró Paul a la prensa. “De ninguna manera se puede decir que bombardear una capital y destituir al presidente de un país extranjero no constituye el inicio de una guerra”.

AP