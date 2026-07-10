Venezuela: avanza la recuperación de los servicios básicos en La Guaira, la zona más afectada por los terremotos

El estado La Guaira fue uno de los sectores más afectado por los terremotos registrados en Venezuela. A más de dos semanas del trágico suceso, las autoridades informaron que el suministro eléctrico fue restablecido en un 96%.

Venezuela a dos semanas del doble terremoto

La presidenta Delcy Rodríguez, informó la situación durante un recorrido que realizó por zonas afectadas. Indicó que 21 subestaciones eléctricas fueron completamente rehabilitadas tras el doble sismo que dejó un saldo de 3.889 muertos, 16.740 heridos y más de 850 edificaciones afectadas.

Respecto al agua potable, la mandatario mencionó que la recuperación ya alcanza el 84% mientras que en sectores con infraestructura colapsada el suministro se mantiene mediante camiones cisterna.

Por otra parte, también reportó avances en el restablecimiento de las telecomunicaciones y remarcó que continúan las operaciones de remoción de escombros en áreas afectadas, a la vez que se realiza la fase de reparación de viviendas e infraestructuras.

Rodríguez indicó que las familias que perdieron sus hogares recibirán soluciones habitacionales, en un proceso que contempla la articulación entre el sector público y privado para impulsar la industria de la construcción.

Con información de Noticias Argentinas