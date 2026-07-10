Qué se sabe del incendio forestal en Almería, el sur de España

Mientras continúan las tareas para controlar el incendio forestal que devastó parte de la provincia de Almería, en el sur de España, las autoridades avanzan en la identificación de las víctimas y en la reconstrucción de los hechos que derivaron en una de las peores tragedias recientes provocadas por el fuego en el país.

Incendio en Almería: qué se sabe hasta ahora

El balance provisional se mantiene en al menos 12 muertos y ocho heridos, cuatro de ellos de gravedad. Además, las autoridades buscan a personas cuyo paradero aún no pudo ser confirmado, aunque el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pidió cautela respecto de las versiones que hablan de decenas de desaparecidos y aclaró que solo existen tres denuncias formales.

Las primeras investigaciones indican que el incendio se originó tras la rotura de un cable eléctrico en una cuneta. Impulsadas por fuertes vientos, las llamas avanzaron unos 15 kilómetros en apenas dos horas y rodearon caminos y viviendas dispersas en una zona de barrancos, dificultando cualquier intento de escape.

Entre las víctimas habría personas de distintas nacionalidades. Cuatro de los fallecidos fueron hallados dentro de un automóvil con el volante a la derecha, lo que hace presumir que podrían ser ciudadanos británicos. La región alberga una importante comunidad de residentes extranjeros, muchos de ellos adultos mayores que viven en áreas rurales aisladas.

Las autoridades sostienen que se realizaron avisos casa por casa para ordenar evacuaciones o recomendar permanecer en las viviendas cuando escapar ya no era seguro. Sin embargo, algunos residentes intentaron huir y quedaron atrapados por el avance del fuego.

Más de 400 efectivos, incluidos bomberos, medios aéreos y la Unidad Militar de Emergencias, continúan trabajando sobre un incendio que ya consumió unas 3.150 hectáreas y obligó a evacuar a unas 600 personas. Para el sábado se esperan condiciones meteorológicas más favorables, con temperaturas más bajas, mayor humedad y vientos menos intensos, lo que podría facilitar las tareas de extinción.

Con información de AFP