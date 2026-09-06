«Zona prohibida»: Irán fijó un perímetro de exclusión en el Estrecho de Ormuz y amenaza con sancionar buques

Irán anunció la creación de una «zona restringida» para la navegación en las inmediaciones del Estrecho de Ormuz, un perímetro de exclusión militar que amenaza con bloquear de manera definitiva el transporte internacional de crudo. El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní, el general Mohsen Rezaei, advirtió que cualquier embarcación comercial que ingrese al área será identificada e incluida de inmediato en una lista negra de sanciones dictada por Teherán.

El anuncio se da en medio de fuertes desmentidas diplomáticas. Mientras la Casa Blanca sostiene que la vía marítima permanece abierta, la cúpula militar iraní aseguró que el tránsito está «completamente cerrado y bajo control armado», calificando la versión estadounidense de «gran mentira».

Números del colapso: del tráfico masivo a un puñado de barcos

Para dimensionar el impacto del bloqueo en la economía global, la cúpula de seguridad iraní difundió datos estadísticos que reflejan la parálisis del tráfico naviero:

Flujo pre-conflicto: más de 100 embarcaciones diarias cruzaban el estrecho, transportando más de 100 millones de toneladas de carga y cerca del 20% del petróleo mundial.

más de diarias cruzaban el estrecho, transportando más de 100 millones de toneladas de carga y cerca del 20% del petróleo mundial. Tráfico actual: apenas transitan entre 7 y 8 barcos al día , destinados de manera estricta al abastecimiento de insumos esenciales para Irán.

apenas transitan entre , destinados de manera estricta al abastecimiento de insumos esenciales para Irán. Frenos al hundimiento: Teherán admitió que no optó por hundir los buques petroleros estadounidenses que intentan romper el cerco para evitar un desastre ecológico masivo en las aguas del Golfo Pérsico.

El nuevo perímetro diseñado por Irán comenzará justo en la línea de bloqueo de la Armada estadounidense y se extenderá hacia diversos sectores estratégicos del Golfo Pérsico.

Prueba con misiles antibuque sobre la Armada de Estados Unidos

En paralelo a la restricción del paso marítimo, Rezaei confirmó que la Guardia Revolucionaria ejecutó una prueba armamentística de alta peligrosidad directamente contra la flota norteamericana.

General Mohsen Rezaei: “Por primera vez, probamos nuestro nuevo misil antibuque sobre un buque de guerra estadounidense. El impacto del proyectil provocó una reacción inmediata de sus fuerzas y obligó a la embarcación a retirarse del sector”.

Mientras el régimen islámico coordina con Omán la definición de nuevos mapas de rutas marítimas controladas, la amenaza de incautación o sanción sobre las navieras internacionales mantiene paralizados los fletes de combustible, en una pulseada militar donde Washington busca desmantelar las plataformas de lanzamiento y minado que amenazan la navegación comercial.

Con información de Reuters y AP.