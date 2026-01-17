Argentina declaró organización terrorista a la Fuerza Quds y a 13 personas vinculadas al grupo militar iraní

El Gobierno argentino emitió un comunicado oficial para declarar «organización terrorista» a la Fuerza Quds y a otras 13 personas vinculadas al grupo militar iraní. La medida la publicó la Oficina del Presidente de la República Argentina y cuenta con la firma de Javier Milei.

Declaran organización terrorista a la Fuerza Quds

«La Fuerza Quds es una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní, especializada en el entrenamiento para la realización de ataques terroristas en otros países«, resaltó el Gobierno en el texto oficial y agregó: «La República Argentina fue víctima de sus operaciones en la década de 1990, a través de los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires en 1992 y contra la AMIA en 1994».

Con este primer argumento, el Ejecutivo remarcó que desde ahora el grupo mencionado queda incluido en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).

La decisión, según lo detallado, fue impulsada principalmente por el presidente Javier Milei y adoptada en coordinación entre la Cancillería, el Ministerio de Seguridad Nacional, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia de Estado.

A partir de ahora todos «los miembros de la Fuerza Quds y sus aliados quedan sujetos a la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción, además de proteger al sistema financiero argentino de ser utilizado para apoyar económicamente sus actividades».

El Gobierno recordó que el comandante de la Fuerza Quds entre 1989 y 1998, Ahmad Vahidi, se encuentra implicado en el atentado contra la AMIA y sobre él pesa una alerta roja de INTERPOL. Además remarcó: «El régimen iraní no soló no ha colaborado con su juzgamiento, sino que lo ha ascendido, designándolo actualmente como comandante adjunto de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Dicho individuo ya se encuentra incluido en el RePET».

Finalmente el texto expresa que el presidente argentino «mantiene el compromiso inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son, como ya lo hizo con Hamás, con el Cártel de los Soles y, más recientemente, con los capítulos del Líbano, de Egipto y de Jordania de la Hermandad Musulmana». «Este Gobierno tiene la convicción de cambiar el rumbo de las últimas décadas de decadencia y alinearse con la civilización occidental, respetuosa de los derechos individuales y de sus instituciones, mientras condena y combate de manera frontal a quienes buscan destruirla», concluye.