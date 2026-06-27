Irán denunció una violación del acuerdo y Estados Unidos fue contundente: «La violencia será respondida con violencia»

A diez días de firmarse el acuerdo de alto el fuego en Medio Oriente, el conflicto recrudeció. Irán denunció una «violación flagrante» luego de un bombardeo efectuado por tropas norteamericanas este viernes por la noche. Estados Unidos respondió que la ofensiva se debió a un ataque a un buque de carga en el estrecho de Ormuz. «La violencia será respondida con violencia», afirmaron desde la administración de Donald Trump.

A través de un comunicado, el ministerio iraní de Relación Exteriores expresó que «condena con firmeza los ataques aéreos efectuados por el ejército terrorista estadounidense la noche del viernes 26 de junio contra varios puntos de la costa sur de Irán». La cancillería sostuvo que los ataques son una “violación flagrante del párrafo 1 del protocolo de acuerdo” firmado el 17 de junio.

La respuesta de Estados Unidos a la denuncia de Irán

La operación militar denunciada por Irán fue confirmada por el Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM). Según informó el ejército estadounidense, la ofensiva aérea tuvo como blanco depósitos donde Irán almacenaba misiles y drones. También precisaron que allí contienen estaciones de radar ubicadas sobre la costa del Golfo Pérsico.

Desde Washington indicaron que la decisión fue tomada luego de un ataque con drones atribuido a Teherán contra un carguero que navegaba por el estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense, Donald Trump, fue contundente y calificó el ataque de Irán como una “violación estúpida” del alto el fuego.

El Mando Central calificó la acción iraní como una “agresión injustificada contra la navegación comercial” y afirmó que constituyó una clara violación del alto el fuego vigente. Bajo esos argumentos, afirmaron que los bombardeos en el sur de Irán tuvieron como fin proteger la seguridad del tránsito marítimo internacional.

En tanto el vicepresidente estadounidense, JD Vance, advirtió que Washington responderá a cualquier ataque de Irán con “violencia”. “Irán firmó un acuerdo de alto el fuego. Nosotros lo hemos respetado. Si tienen desacuerdos sobre cómo se está aplicando el memorando de entendimiento, pueden levantar el teléfono. Pero la violencia será respondida con violencia”, publicó Vance en X.