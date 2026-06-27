El futuro de Manuel Adorni mantiene en vilo al Congreso: su salida del Gobierno frenaría la interpelación

El Congreso está expectante y a la espera de la decisión que se tomará dentro de la Casa Rosada. El presidente se reunió con Manuel Adorni quien habría llegado con la intención de hacer oficial su salida del Gabinete, una medida que dejaría sin efecto los pedidos de interpelación sobre su persona.

Tambalea la interpelación a Manuel Adorni

En caso de que el jefe de Gabinete continúe en su cargo -algo poco factible tras los crecientes rumores de renuncia- el martes la Comisión de Asuntos Constitucionales se juntará para abordar los proyectos que proponen la interpelación y moción de censura en su contra.

Esas herramientas que tiene el Congreso para citar a Manuel Adorni, se caerán si el funcionario definitivamente deja su cargo y solo se mantendrá en pie la investigación del canal judicial para determinar si hubo o no enriquecimiento ilícito.

La reunión informativa que se pactó con los bloques aliados del PRO y la UCR, será a partir de las 15 en el anexo C de la Cámara baja. No se conocen los detalles del plan de trabajo que determinará el presidente de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, pero está claro que funcionará a media marcha ya que la idea era ganar todo el tiempo posible y que no fuera el Congreso el que le marcara la cancha a la Casa Rosada sobre el futuro de Adorni. De igual manera cabe destacar que la estrategia se pactó antes de que comenzaran a elevarse los rumores de renuncia de Adorni el viernes.

Si la sesión del pasado 23 de junio se concretaba, la oposición podría haber votado con mayoría simple el emplazamiento no solo de la comisión de Asuntos Constitucionales sino también de la de Peticiones, Poderes y Reglamento, el otro cuerpo que debería dictaminar los proyectos vinculados a la situación del jefe de Gabinete. Sin embargo, la no realización del debate demoró la situación.

Desde la oposición fueron críticos con el oficialismo, pero sobre todo con los bloques aliados a los que el diputado de Provincias Unidas Pablo Juliano denominó «Republicanos Selectivos» por ser funcionales al oficialismo y «proteger a Adorni».

Por su parte, el vicepresidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Diego Giuliano (Unión por la Patria), opinó que esa sesión fallida sirvió para «visibilizar quiénes estaban del lado de Adorni y quiénes lo blindaban desde el lado del Gobierno».

Lo cierto es que por ahora el Congreso solo deberá a esperar a que termine la reunión de Javier Milei con Manuel Adorni para ver si pueden avanzar con la interpelación.

Si finalmente se concreta, en la reunión informativa del martes próximo la oposición va a disparar directo contra Adorni y a denunciar un supuesto plan de «blindaje», mientras que el oficialismo intentará contrarrestar los ataques con una demostración de fuerza.

Con información de Noticias Argentinas