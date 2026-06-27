Perú oficializará el triunfo de Keiko Fujimori con la entrega de credenciales el 15 de julio

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú entregará el 15 de julio las credenciales a la fórmula ganadora de la segunda vuelta de las presidenciales, encabezada por la derechista Keiko Fujimori, virtual vencedora del balotaje, se informó oficialmente el viernes.

Keiko Fujimori recibirá las credenciales como presidenta electa de Perú

Con el 99,887% del escrutinio, Fujimori tiene el 50,122% de los votos válidos frente al 49,878% de su rival, el izquierdista Roberto Sánchez, con un estrecho margen de 44.824 votos que ya no podrá ser revertido, pues solo quedan menos de 22.200 votos pendientes de repartir entre los dos candidatos.

«Finalmente, estaremos proclamando a una nueva fórmula presidencial que va a liderar los destinos del país en el próximo periodo constitucional, esperando que exista un balance de poderes entre el Ejecutivo, Legislativo y el Poder Judicial”, anunció el presidente del JNE, Roberto Burneo, en un comunicado.

Burneo informó que se espera proclamar los resultados finales de la elección presidencial el viernes 3 de julio, cuando los 60 jurados electorales especiales habilitados para este proceso hayan terminado con las proclamaciones descentralizadas en todas las circunscripciones del país.

El 15 de julio entregarán las credenciales en una ceremonia en el Gran Teatro Nacional, ubicado en el distrito de Lima de San Borja, a la fórmula de Fujimori, que completa en la primera vicepresidencia Luis Galarreta y en la segunda, Miguel Torres. Precisamente este viernes se entregaron las credenciales a los 130 parlamentarios escogidos en las elecciones generales del 12 de abril.

De acuerdo con el acta de proclamación de resultados, la Cámara de Diputados del próximo Parlamento estará integrada por 41 diputados del derechista Fuerza Popular, 32 del izquierdista Juntos por el Perú, 18 del centroderechista Partido del Buen Gobierno, 15 del ultraderechista Renovación Popular, 14 del centroizquierdista populista del Partido Cívico Obras y 10 del partido de centroizquierda Ahora Nación.

NA