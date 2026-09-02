Alerta por «guerra total»: Irán atacó a tres países del Golfo con drones y el petróleo roza los US$95

La represalia iraní tuvo lugar luego de que incursiones aéreas de Estados Unidos destruyeran parte de sus sistemas de radar y defensas antiaéreas. (Foto: gentileza AP)

El conflicto militar en Medio Oriente entró este miércoles en una fase crítica tras quebrarse la relativa calma del último mes. En represalia a una intensa ola de bombardeos de Estados Unidos en la costa del Golfo, las fuerzas de Irán lanzaron ataques coordinados con drones y proyectiles contra tres aliados estratégicos de Washington en la región: Kuwait, Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos.

Según consignó la agencia Associated Press, la rápida escalada bélica reavivó los temores de los organismos internacionales ante el riesgo inminente de una «guerra total» y sacudió a los mercados energéticos globales. La cotización de los futuros del petróleo Brent marcó picos intradiarios de US$96,99 por barril y se consolidó en torno a los US$94,30, acumulando una disparada superior al 30% desde que comenzaron los enfrentamientos.

Ataques en el Golfo y la alerta por una guerra a gran escala

Las defensas antiaéreas de los países vecinos debieron activarse de emergencia durante la madrugada ante una serie de ofensivas simultáneas. Los incidentes reportados en los distintos puntos de la región incluyeron:

Kuwait: El impacto de un dron iraní desató un incendio en un complejo residencial que logró ser controlado sin registrar víctimas fatales.



El impacto de un dron iraní desató un que logró ser controlado sin registrar víctimas fatales. Bahréin: El país, que alberga una estratégica base naval estadounidense, confirmó la intercepción de disparos y acusó a Teherán de apuntar deliberadamente contra áreas civiles .



El país, que alberga una estratégica base naval estadounidense, confirmó la intercepción de disparos y . Erbil (Irak): Las fuerzas de seguridad del Kurdistán derribaron diez drones cargados con explosivos que tenían como blanco posiciones militares de Estados Unidos.

Mapa de los ataques reportados por Estadso Unidos e Irán. (AP)

El analista de seguridad internacional del Crisis Group, Hamidreza Azizi, advirtió sobre la extrema fragilidad del escenario tras el colapso de las treguas previas: «En algún momento, una de las partes verá la necesidad de escalar para romper este ciclo. Eso podría empujar a ambos bandos al punto que intentaron eludir hasta ahora: una guerra a escala completa».

Víctimas en Kuhestak, cierre de Ormuz y la postura de Donald Trump

La represalia iraní tuvo lugar luego de que incursiones aéreas del Comando Central de EE. UU. (Centcom) destruyeran sistemas de radar y defensas antiaéreas persas. Funcionarios iraníes denunciaron que uno de los proyectiles impactó de lleno en una vivienda donde se celebraba una boda en Kuhestak, provocando la muerte de al menos cinco personas —incluyendo dos mujeres y dos menores— y más de 60 heridos. El Pentágono aseguró que no tiene como blanco a la población civil, mientras que Teherán sumó a las bajas cuatro miembros de la Guardia Revolucionaria.

Lejos de buscar una salida diplomática, el presidente estadounidense Donald Trump descartó presionar por un nuevo alto el fuego y aseguró no tener interés en firmar «un acuerdo sin valor». El mandatario remarcó que las fuerzas norteamericanas mantienen el control sobre el Estrecho de Ormuz, paso neurálgico que continúa prácticamente paralizado y donde la naviera saudí Bahri confirmó la muerte de dos marineros tras el ataque a un buque carguero. Con el tránsito petrolero bajo fuego constante, la presión sobre el abastecimiento energético global amenaza con extenderse a los surtidores de todo el planeta.