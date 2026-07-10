Israel alertó a Estados Unidos sobre un plan específico de Irán para asesinar a Donald Trump

Los servicios de inteligencia de Israel compartieron información estratégica confidencial con las agencias de seguridad de Estados Unidos respecto a un nuevo y «específico» plan de Irán para asesinar al presidente Donald Trump. La advertencia de carácter urgente encendió las alertas máximas en Washington, en un contexto geopolítico sumamente sensible marcado por la reciente reanudación de los bombardeos aéreos en Medio Oriente y el temor generalizado ante el estallido de una guerra total.

Según anticipó el Wall Street Journal, las agencias norteamericanas venían monitoreando un flujo constante de amenazas generales contra el mandatario republicano. Sin embargo, los reportes provistos por las fuentes oficiales israelíes detallaron la existencia de un complot operativo en curso con objetivos y logísticas coordinadas. Teherán mantiene desde enero de 2020 una promesa explícita de represalia contra Trump por haber ordenado la ejecución del general iraní Qasem Soleimani durante su primer mandato presidencial.

Las declaraciones de Donald Trump a bordo del Air Force One

La filtración de los documentos de inteligencia coincide con una serie de sugestivos movimientos tácticos que debió realizar la comitiva presidencial durante su última gira diplomática. De acuerdo con las crónicas distribuidas por las agencias internacionales, el mandatario debió cambiar de forma imprevista de aeronave al finalizar la cumbre de la OTAN en territorio de Turquía, un país que comparte límites fronterizos directos con el territorio iraní.

A bordo del avión oficial y durante su regreso hacia Washington, el propio mandatario brindó precisiones ante los cronistas acreditados sobre el nivel de exposición que enfrenta su administración en el plano externo. «Quieren acabar con el líder de Estados Unidos, yo. Estoy en cualquier lista. Esta mañana vi que estoy en cada una de sus listas», declaró Trump a los periodistas que cubrían el traslado aéreo oficial.

El operativo del Servicio Secreto por razones de seguridad en la OTAN

Los detalles del sorpresivo operativo de traslado logístico internacional comenzaron a ser desarticulados por la prensa norteamericana. Trump debió utilizar un modelo antiguo de avión para salir de la región asiática, enviando de forma anticipada su aeronave principal hacia el Reino Unido, donde finalmente concretó el transbordo definitivo para ingresar al espacio aéreo de su país.

Una investigación publicada por The New York Times confirmó que la modificación del plan de vuelo original no respondió a fallas técnicas del material, sino a una solicitud restrictiva del Servicio Secreto de los Estados Unidos. Los oficiales de protección estatal impusieron el cambio de naves como una medida de seguridad preventiva de emergencia para neutralizar posibles vectores de ataque o intercepciones en una región convulsionada por los recientes cruces de artillería pesada en el Golfo Pérsico.