Al menos 12 muertos y 23 desaparecidos por un incendio forestal en España: un grupo de turistas quedó atrapado entre las llamas

El incendio en Los Gallardos ya es el más mortífero registrado en la historia de Andalucía. El último balance oficial confirmó 12 personas fallecidas, más de 600 evacuados y 23 desaparecidos, en medio de un fuego que avanzó con una velocidad inusual sobre una zona montañosa de Almería.

Según informó El País, el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de Andalucía, Antonio Sanz, explicó que parte de las víctimas quedó atrapada tras intentar escapar por «una ruta distinta a la de evacuación«. También señaló que la propagación fue extremadamente rápida debido a la compleja orografía del terreno y las condiciones meteorológicas.

Huían de las llamas y quedaron atrapados: el drama que dejó el incendio en Almería

Las autoridades indicaron que aún no fue identificada ninguna de las personas fallecidas. Los equipos forenses ya realizaron varias autopsias, mientras efectivos de la Guardia Civil continúan recuperando cuerpos en sectores de difícil acceso y trabajan para confirmar la identidad de las víctimas.

Sanz detalló que uno de los fallecidos sería de nacionalidad española, mientras que el resto correspondería a ciudadanos extranjeros, principalmente británicos y belgas. Cuatro personas fueron encontradas dentro de un vehículo y otras siete murieron luego de abandonar un auto e intentar escapar caminando del incendio.

El alcalde de Bédar, Ángel Francisco Collado, relató que personal municipal recorrió las viviendas «íbamos tocando puerta a puerta sacando a los vecinos». También aseguró que algunas personas rechazaron evacuar y que, cuando las llamas avanzaron, intentaron huir pese a que se les había recomendado permanecer dentro de sus casas.

Investigan el origen del fuego mientras continúa la búsqueda de desaparecidos en Almería

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, sostuvo que la principal hipótesis apunta a la caída de un poste del tendido eléctrico. Explicó que el incendio recorrió varios kilómetros en pocas horas impulsado por fuertes ráfagas de viento y la vegetación seca de la zona.

El fuego obligó al desalojo preventivo de Bédar, varias barriadas, viviendas rurales y parte del municipio de Antas. También fue interrumpido el tránsito sobre una autovía utilizada como cortafuegos, mientras brigadistas, bomberos, Protección Civil, Guardia Civil y la Unidad Militar de Emergencias trabajaban para contener el avance del incendio.

La Guardia Civil habilitó una oficina especial para recibir denuncias de familiares de personas desaparecidas y obtener muestras de ADN que permitan identificar a los fallecidos. En paralelo, la Agencia de Emergencias de Andalucía puso en funcionamiento una línea telefónica de asistencia psicológica e información permanente para los allegados.

Más de 400 efectivos, apoyados por helicópteros, aviones hidrantes, drones, vehículos terrestres y equipos médicos, continúan desplegados sobre el terreno. La prioridad sigue siendo controlar el incendio, localizar a las personas desaparecidas y avanzar con la identificación oficial de las víctimas.

Con información de Clarín y El País