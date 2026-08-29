Israel atacó un complejo hospitalario en Gaza en busca de un comandante de Hamás

Israel llevó a cabo este sábado un ataque aéreo contra parte del complejo del Hospital Shuhada al-Aqsa en el centro de la Franja de Gaza, dirigido a un comandante de Hamás que planeaba ataques, según fuentes israelíes y palestinas.

Fuentes de seguridad palestinas informaron a la agencia de noticias Xinhua que un dron israelí disparó dos misiles contra el depósito de medicamentos en el complejo hospitalario de Deir al-Balah, lo que provocó daños materiales. Fuentes sanitarias señalaron que tres personas sufrieron heridas y recibieron atención en el departamento de emergencias para lesiones menores.

Destrucción de un complejo hospitalario en Gaza

El ejército israelí argumentó que el objetivo del bombardeo era un comandante de Hamás que planeaba ataques contra soldados y trabajaba en la reconstrucción de las capacidades militares del grupo. Desde la fuerza afirmaron que el ataque buscaba eliminar una «amenaza inmediata».

Un agricultor palestino falleció la mañana de este sábado tras el impacto de un dron israelí mientras trabajaba en sus tierras de cultivo en el oriente de Deir al-Balah, según reportaron testigos.

Un cese al fuego respaldado por Estados Unidos en octubre de 2025 detuvo los principales enfrentamientos en Gaza, pero los ataques israelíes no cesaron. Israel sostiene que las incursiones buscan frenar amenazas de Hamás y otros milicianos, mientras que Hamás acusó al Estado judío de infringir repetidamente la tregua.

Los ataques israelíes causaron la muerte de por lo menos 73.449 palestinos en Gaza y dejaron 174.472 heridos desde octubre de 2023, de acuerdo con las autoridades de salud con sede en Gaza.

Con información de N.A