Siete muertos y varios heridos en el sur de Líbano tras un bombardeo israelí

El ataque provocó la muerte de siete personas en el sur de Líbano (Foto: NA)

Un bombardeo organizado por la aviación militar de Israel en el sur del territorio libanés provocó la muerte de al menos siete personas. El episodio se confirmó este sábado 15 de agosto.

El proyectil impactó de manera directa contra una infraestructura de uso residencial situada en la franja meridional de Líbano. Tras el impacto, la estructura colapsó por completo, encendiendo nuevamente las alarmas internacionales sobre la estabilidad del frágil cese del fuego vigente.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa (NNA) confirmó de forma oficial que el suceso correspondió a un ataque lanzado por aviones de combate contra una vivienda. Inmediatamente después del impacto, se desplegó una amplia movilización de equipos de socorro hacia la zona afectada.

Las dotaciones de rescate trabajaron de manera ininterrumpida entre los escombros con el objetivo de retirar la mampostería caída y rescatar a posibles atrapados. Al mismo tiempo, los servicios médicos priorizaron el traslado de los heridos hacia los hospitales más cercanos del área afectada.

Cual es el origen del conflicto entre Israel y Líbano

El origen de la actual escalada militar en territorio libanés se remonta al mes de marzo, momento en que la organización miliciana Hezbolá inició lanzamientos masivos de cohetes contra posiciones israelíes. Estas acciones militares se realizaron como una muestra explícita de apoyo estratégico a la República Islámica de Irán.

Pese a los compromisos diplomáticos asumidos, las autoridades de Líbano sostienen que los ataques aéreos intermitentes y las demoliciones de estructuras rurales por parte de Israel han continuado de manera sistemática, socavando los esfuerzos de pacificación en la frontera.

En respuesta a dichos ataques transfronterizos, las Fuerzas de Defensa de Israel desplegaron una campaña aérea y terrestre que afectó severamente la infraestructura del país vecino. De acuerdo con organismos estatales libaneses, las operaciones militares acumuladas dejaron un saldo de más de 4.300 personas fallecidas.

Durante el mes de junio, la intensidad de los enfrentamientos logró descender de forma paulatina gracias a un memorando de entendimiento alcanzado con la mediación de Estados Unidos e Irán. Posteriormente, a finales de ese mismo mes, se sumó la firma de un marco bilateral formal entre los gobiernos de Líbano e Israel para intentar consolidar la paz.

Con información de NA