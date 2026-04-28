Donald Trump recibió al rey Carlos III y llevó calma al Reino Unido por el conflicto de las Islas Malvinas

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, recibió este martes al rey Carlos III de Inglaterra en la Casa Blanca y afirmó que “los estadounidenses no tienen amigos más cercanos que los británicos”. La frase fue interpretada como un respaldo político a Reino Unido en medio de las versiones sobre un posible cambio de postura de Washington respecto de las Islas Malvinas.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el mandatario estadounidense resaltó la histórica alianza entre ambos países durante un acto oficial realizado en el jardín sur de la Casa Blanca. El encuentro se dio además en medio de diferencias entre Washington y Londres por la guerra en Medio Oriente.

La frase de Trump sobre Reino Unido que bajó la tensión por Malvinas

Trump y su esposa, Melania, dieron la bienvenida al rey Carlos III y a la reina Camila en el segundo día de la visita de Estado a Estados Unidos. La ceremonia incluyó un desfile militar, salvas de cañón y un sobrevuelo de aviones militares.

Durante su discurso, Trump hizo referencia a la histórica relación entre ambas naciones. “Esa comprensión del vínculo único de nuestra nación y su papel en la historia es la esencia de nuestra relación especial”, sostuvo.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Las declaraciones cobraron relevancia luego de que trascendiera un informe del Pentágono sobre una eventual revisión del respaldo de Washington al Reino Unido en la disputa por las Islas Malvinas. La posibilidad había surgido tras diferencias con el primer ministro británico, Keir Starmer, por la guerra contra Irán.

Trump también habló sobre las celebraciones por los 250 años de la independencia de Estados Unidos. “Mucho antes de que los estadounidenses tuviéramos una nación o una Constitución, primero tuvimos una cultura, un carácter y un credo”, expresó durante el acto.

Carlos III mantuvo reuniones y actividades oficiales en Washington

En otro tramo de su exposición, el mandatario agregó: “Los estadounidenses llevábamos dentro de nosotros el don más excepcional: el coraje moral, que provenía de un pequeño pero poderoso reino al otro lado del mar”.

Entre los asistentes estuvieron el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario del Tesoro Scott Bessent y el secretario de Defensa Pete Hegseth. Luego del acto, Trump y Carlos III mantuvieron una reunión bilateral en el Salón Oval.

Tras retirarse de la Casa Blanca, el monarca británico se dirigió al Capitolio para hablar ante una sesión conjunta del Congreso de Estados Unidos. Más tarde, los reyes regresarían a la residencia presidencial para participar de una cena de Estado programada para las 20.