Italia investiga los presuntos «safaris humanos» durante el asedio de Sarajevo

Más de 30 años después volvieron a resonar en Italia los «safaris humanos». Fue después que la Fiscalía de Milán abriera una investigación sobre los ciudadanos que presuntamente pagaron para viajar a Bosnia y disparar contra civiles por diversión. El hecho se reflejó también en un documental.

Safaris humanos: aseguran que existían tarifas

Edin Subasic, un antiguo militar del Ejército bosnio, en declaraciones a la emisora regional N1 afirmó que italianos adinerados participaron en cacerías humanas en Sarajevo durante el asedio al que las tropas serbobosnias sometieron a la ciudad entre 1992 y 1996 durante la guerra civil.

«El aspecto más morboso del ‘safari de Sarajevo fue que existía una tarifa sobre cuánto debía pagar un cazador de fin de semana a los miembros del Ejército de la República Srpska (serbobosnio) en Grbavica para disparar a civiles: adultos, mujeres, niños, embarazadas, soldados», relató Subasic.

Asedio en Sarajevo: qué se sabe sobre los viajes para «safaris humanos»

La Fiscalía de Milán (norte de Italia) investiga estos supuestos viajes de ciudadanos italianos para disparar a las personas asediadas en Sarajevo entre 1992 y 1996. Se inició la causa a partir de la denuncia del escritor Ezio Gavazzeni y de los abogados Nicola Brigida y Guido Salvini. «La documentación incluye las pruebas que han permitido abrir esta investigación y revela que ciudadanos italianos viajaban a Sarajevo, pasando por Trieste, para matar a personas asediadas», explicó a EFE en Roma el letrado Brigida.

Según informó el diario La Repubblica los participantes presuntamente volaron con la aerolínea Aviogenex a las colinas ubicadas en los alrededores de la actual capital de Bosnia y Herzegovina, donde habrían pagado a las milicias serbobosnias leales al presidente Radovan Karadzic para dispararle a civiles. Según señaló el medio italiano algunos de estos “turistas” abonaron el equivalente a 100.000 euros (unos 116.400 dólares) al día para participar de esos «safaris humanos».

Durante el asedio que duró cuatro años la ciudad estuvo bajo constantes bombardeos y fuego de francotiradores. Según las cifras locales, hubo más de 11 mil muertos. Terminó oficialmente en febrero de 1996, con la retirada de las tropas serbobosnias tras la firma en diciembre de 1995 del acuerdo de paz que puso fin a la guerra.

La denuncia, al igual que la investigación de la Fiscalía, no plantea nombres sino que se centra en exponer aquellos viajes con documentos que supuestamente prueban su organización, o testimonios de soldados o de servicios de inteligencia, aclara el abogado.

Entre los supervivientes de aquellos años se reabrió la esperanza que pueda haber justicia. El delito barajado por la Fiscalía de Milán es el de homicidio múltiple con los agravantes de ‘motivos abyectos’ y ‘crueldad’, lo que hace que estos hechos no puedan prescribir.

«Como niña que creció y sobrevivió al asedio de Sarajevo (…) siento una emoción especial por este caso y realmente quiero creer que se iniciará la investigación«, dijo la exalcaldesa de Sarajevo, Benjamina Karic.

La existencia de esos viajes para disparar a civiles ya se trató públicamente en ‘Sarajevo Safari’, un documental del director esloveno Miran Zupancic estrenado en 2022.

Con información de EFE, La Repubblica y France24.