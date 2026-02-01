Nueva filtración del caso Epstein: se sumó otra denuncia contra el expríncipe Andrés este domingo

El escándalo en torno a la corona británica sumó un nuevo y oscuro capítulo este domingo. Una segunda mujer afirmó que el fallecido magnate Jeffrey Epstein la envió al Reino Unido específicamente para mantener relaciones sexuales con el expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III.

La denuncia fue revelada por la cadena BBC y llega más de una década después del caso de Virginia Giuffre, la principal demandante contra el financiero Epstein, quien se quitó la vida en abril de 2025.

Cómo fue el viaje a Reino Unido ordenado por Epstein

Brad Edwards, el abogado estadounidense que representa a esta segunda víctima, precisó que el encuentro tuvo lugar en 2010 en la residencia oficial del duque en Windsor, al oeste de Londres.

En aquel momento, la mujer tenía «veintitantos años». Según el relato del letrado, tras pasar la noche con Andrés, la joven visitó el Palacio de Buckingham.

Esta nueva acusación golpea a un Andrés ya caído en desgracia, quien en octubre pasado fue despojado de todos sus títulos reales y recibió la orden de desalojar su lujosa mansión.

El Departamento de Justicia de EE.UU filtró nuevos documentos del caso Epstein

La revelación coincide con la filtración de nuevos documentos del Departamento de Justicia de EE.UU. y la difusión en la prensa británica de imágenes humillantes del expríncipe.

Incluso, en una se lo ve a cuatro patas, inclinado sobre una mujer, como así también hay correos electrónicos donde invitaba a Epstein a reuniones «privadas» en el Palacio.

Foto del expríncipe Andres en los expedientes del caso Epstein. Foto: Gentileza.

Ante la gravedad de los hechos, el primer ministro británico, Keir Starmer, rompió el silencio y declaró que Andrés debería testificar ante el Congreso de Estados Unidos para esclarecer qué sabe sobre los delitos de tráfico sexual del financiero.

Noticias Argentinas.