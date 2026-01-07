Jimmy Kimmel acusó a Trump de usar la captura de Maduro para tapar los archivos de Epstein

El presentador Jimmy Kimmel apuntó nuevamente contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y lo acusó de querer desviar la atención sobre él tras la publicación de los archivos Epstein, con el operativo de captura de Nicolás Maduro de Venezuela.

No es la primera vez que Kimmel se refiere a Trump de manera negativa con su audiencia. De hecho, su reciente declaración se suma a la larga lista de opiniones cruzadas que tuvo con el mandatario desde que asumió al poder, según recapituló la Agencia Noticias Argentinas.

Dura crítica de Jimmy Kimmel a Donald Trump por el operativo contra Maduro

El conductor de “Jimmy Kimmel Live!” no se guardó nada al opinar con ironía sobre la “Operación Resolución Absoluta”, el nombre que Trump le dio al operativo del 3 de enero, que tuvo la mirada del mundo entero sobre ella.

“El presidente Trump dijo que su resolución de Año Nuevo este año era la ‘paz en la tierra’ y eso duró apenas menos de dos días”, comenzó el presentador.

En su duro análisis, acusó al mandatario norteamericano de querer utilizar la captura de Maduro como una fachada que cubre un escándalo aún mayor: su amistad y supuesta participación en el polémico caso de Jeffrey Epstein.

“Si se preguntaban qué tan graves son estos archivos de Epstein para Trump, resulta que son nivel ‘invadamos Venezuela‘. Esto es literalmente la trama de la película Wag the Dog (Mentiras que matan): el presidente queda atrapado en un escándalo sexual, así que ataca a un país más pequeño para distraernos. Y aquí estamos, distraídos”, criticó.

Kimmel cerró su irónica presentación con una letal crítica a Donald Trump, cuestionando su intención de querer “liberar el pueblo venezolano”: “Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del mundo, especialmente ahora que ‘Diddy’ está encerrado… así que, tras meses de escalada, Trump decidió que Maduro tenía que irse”.

Y coronó con un chiste que se robó todos los aplausos: «Y sí, él es un criminal y un dictador que ha llevado a su país a la ruina financiera mientras él y su familia se llenaban los bolsillos… pero Maduro tampoco es ningún santo«