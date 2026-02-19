Juicio por adicción a redes sociales: Mark Zuckerberg declara ante un jurado en Los Ángeles

Este miércoles, Mark Zuckerberg declarará ante un jurado en Los Ángeles en un juicio por adicción a redes sociales que involucra a Meta, YouTube e Instagram. La demanda fue presentada por la familia de una joven de 20 años identificada como “Kaley”, quien acusó a las plataformas de diseñar funciones adictivas que afectaron su salud mental cuando era menor.

Según publicó CNN, varios padres que estuvieron presentes en 2024 cuando el CEO de Meta se disculpó ante el Congreso volverán a la sala para presenciar el testimonio. El caso es el primero de más de 1.500 demandas similares que llega a juicio.

Demanda por adicción a redes sociales y el impacto en adolescentes

Meta y YouTube están acusadas de crear herramientas que engancharon a la joven desde los seis años, cuando comenzó a usar YouTube, y a los nueve, cuando abrió Instagram. Su abogado sostuvo que llegó a pasar más de 16 horas diarias en la plataforma a los 16 años.

Un portavoz de Meta rechazó las acusaciones y afirmó: “Confiamos en que las pruebas demostrarán nuestro compromiso de larga data con apoyar a los jóvenes”. Tras la disculpa pública de Zuckerberg, la empresa implementó “cuentas para adolescentes” y restricciones de contenido para menores de 18 años

El antecedente en el Congreso y las críticas de las familias

En 2024, Zuckerberg pidió disculpas ante familiares que vinculan la muerte de sus hijos con contenidos online. Joann Bogard, madre de un adolescente fallecido, estuvo en esa audiencia y recordó: “Pensé: puedes ver todas estas fotos de estos niños que han muerto en esta sala al mismo tiempo, y va a ser abrumador, y va a generar un cambio”.

Bogard aseguró que la situación no mejoró y afirmó: “solo está empeorando”. Su hijo murió en 2019 tras intentar el “choking challenge”, que, según ella, conoció por videos de YouTube. Su demanda fue desestimada con base en la Sección 230, pero planea apelar.

Qué puede cambiar el fallo sobre la Sección 230

El jurado deberá definir si las medidas adoptadas por Meta fueron suficientes para proteger a usuarios jóvenes. Si falla a favor de Kaley, el caso podría sentar precedente y limitar el alcance de la Sección 230, norma que protege a las plataformas por contenidos publicados por terceros.

El portavoz de Meta también sostuvo: “Cientos de millones de adolescentes en todo el mundo usan hoy las cuentas para adolescentes y, desde su lanzamiento, han visto menos contenido sensible, han experimentado menos contactos no deseados y han pasado menos tiempo en Instagram durante la noche”. En paralelo, la compañía enfrenta otros juicios en Nuevo México y demandas de distritos escolares en distintos estados.