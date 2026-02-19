Venezuela y Estados Unidos acordaron una agenda contra el narcotráfico y el terrorismo: «La diplomacia debe ser el mecanismo»



El jefe del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis L. Donovan, se reunió con Delcy Rodríguez, presidenta interina en Venezuela (luego de la captura de Nicolás Maduro). en vísperas de un debate para la aprobación de una histórica ley de amnistía general.

Según indicaron las autoridades se acordó una agenda de cooperación contra el narcotráfico y el terrorismo.

Reunión en Venezuela con el Comando Sur de Estados Unidos

El gobierno de Rodríguez y el Comando Sur de EE. UU. anunciaron la visita por separado en redes sociales. La oficina de prensa de Rodríguez informó que el general de la Infantería de Marina Francis Donovan se reunió con el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

“Durante esta reunión, ambos países acordaron trabajar en el desarrollo de una agenda de cooperación bilateral para combatir el tráfico ilícito de drogas en nuestra región, el terrorismo y la migración”, según una publicación en X de la oficina de prensa de Rodríguez.

“La reunión reafirma que la diplomacia debe ser el mecanismo para resolver diferencias y abordar asuntos de interés binacional y regional, de interés para todas las partes”, amplió.

Un informe de la reunión del Comando Sur de Estados Unidos indicó que las discusiones se centraron en la seguridad en Venezuela y el hemisferio occidental, así como en los «pasos para garantizar la implementación» del plan gradual del presidente estadounidense Donald Trump para el país.

Se trata de la última visita a Venezuela de altos funcionarios estadounidenses. El director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió con Rodríguez apenas dos semanas después del derrocamiento de Maduro, mientras que el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, se reunió con ella la semana pasada mientras realizaba una evaluación de primera mano de la industria petrolera del país.

Maduro fue capturado durante una operación militar estadounidense el 3 de enero y Delcy Rodríguez, quien era su vicepresidenta, heredó el poder. Gobierna bajo presión de Washington, al que cedió control del petróleo y avanza en la reanudación de relaciones diplomáticas.

El general Francis Donovan apareció con uniforme militar en Caracas en fotos publicadas en la cuenta en X de la embajada estadounidense. Lo acompañó el subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad del Hemisferio Occidental, Joseph Humire.



La visita concluyó el mismo miércoles. Estados Unidos dice estar a cargo de la Venezuela pos-Maduro. Más temprano, autorizó a la firma francesa Maurel&Prom a operar en el país y se suma así a BP, Chevron, Eni, Repsol y Shell.

El petróleo venezolano está sometido a sanciones de Estados Unidos desde 2019, pero el embargo se ha flexibilizado tras la incursión de enero.

AFP y AP