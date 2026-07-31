La crisis en Ceuta escala a la Unión Europea tras la llegada masiva de migrantes y la reacción de Italia

La llegada de cerca de 60.000 migrantes desde Marruecos al enclave español de Ceuta desató una crisis política y diplomática de alcance europeo. El gobierno de España calificó el episodio como un «ataque a la integridad territorial», mientras que Italia anunció la suspensión temporal de la libre circulación con España dentro del espacio Schengen, una decisión cuyo alcance legal fue puesto en duda por especialistas.

La avalancha de migrantes en Ceuta abre un frente diplomático entre España y sus socios de la Unión Europea

La ola migratoria se aceleró entre la madrugada del jueves y el viernes, cuando decenas de miles de personas cruzaron hacia Ceuta por mar y a través de las vallas fronterizas. Según el Ejecutivo español, unas 48.000 ya habían regresado a Marruecos al cierre de la jornada. Además, el gobierno de la ciudad autónoma informó que al menos 34 personas murieron durante los intentos de llegar al enclave.

La magnitud del episodio puso bajo presión a Ceuta, un territorio de apenas 18,5 kilómetros cuadrados y 84.000 habitantes. Comercios cerrados, manifestaciones de vecinos y un amplio despliegue policial marcaron una jornada de fuerte tensión. El presidente local, Juan Jesús Vivas, sostuvo que la respuesta del gobierno central fue «tardía e insuficiente» y advirtió que la ciudad no puede absorber semejante presión migratoria.

La crisis también provocó reacciones inmediatas en Europa. Italia, con el respaldo de Finlandia y Dinamarca, anunció la suspensión temporal de Schengen con España, aunque juristas consultados señalaron que esa medida no puede aplicarse con el marco legal vigente. Francia, por su parte, expresó su apoyo a Madrid y anunció que quintuplicará la presencia policial en su frontera con España.

El presidente Pedro Sánchez llamó a preservar la unidad europea y recordó que la inmigración irregular afecta a distintos puntos del bloque. El episodio evoca la crisis de 2021, cuando miles de personas cruzaron hacia Ceuta durante una disputa diplomática entre España y Marruecos, y amenaza con reabrir el debate sobre la política migratoria y el control de las fronteras exteriores de la Unión Europea.

Con información de AFP