La llegada del nuevo nuncio apostólico reaviva la expectativa por una visita del papa León XIV a la Argentina

El arribo de Michael Wallace Banach a la Argentina antes de fin de julio alimenta las expectativas sobre una posible visita del papa León XIV. Aunque no existe una confirmación oficial, su designación como nuncio apostólico es un paso necesario para organizar un eventual viaje papal.

La llegada del representante del Vaticano fue anunciada tras su designación, conocida a mediados de mayo. Según publicó la agencia Noticias Argentinas, fuentes eclesiásticas sostienen que su presencia permitirá avanzar en las gestiones diplomáticas necesarias para planificar una visita del Pontífice.

Qué lugares podría visitar León XIV durante una gira por América del Sur

El nuncio apostólico cumple funciones como embajador del Vaticano ante el Estado argentino y es el encargado de articular la relación entre la Santa Sede y el Gobierno.

Desde ámbitos eclesiásticos remarcan que la llegada de Banach no confirma un viaje de León XIV, pero sí habilita el inicio de las conversaciones para definir una eventual visita a la Argentina dentro de una recorrida regional por sudamerica.

Medios de Uruguay informaron que una delegación del Vaticano visitó recientemente Montevideo para analizar un posible recorrido del Papa. De acuerdo con esas versiones, la gira podría realizarse en noviembre e incluir también una ciudad cercana a la frontera con la Argentina.

Entre las alternativas evaluadas aparece Paysandú, conectada con la ciudad entrerriana de Colón por el Puente Internacional General Artigas.

Si finalmente se concreta una visita al país, la Conferencia Episcopal analiza distintas actividades, entre ellas un encuentro con el presidente Javier Milei, un acto en la avenida 9 de Julio, una misa en la Basílica de Luján y una posible visita a Córdoba.

Banach, nacido en Estados Unidos al igual que León XIV, integra el servicio diplomático de la Santa Sede desde 1994 y recientemente concluyó su misión como nuncio apostólico en Hungría.