Cortes en la Avenida Mosconi y cierre del Puente Carretero: cómo será el tránsito en Neuquén durante el fin de semana largo

La circulación en la Avenida Mosconi tendrá cambios durante el fin de semana largo por el avance de la obra de la Gran Avenida. La Municipalidad de Neuquén confirmó cortes en distintos cruces de la ex Ruta Nacional 22 y el cierre temporal del ingreso por los Puentes Carreteros el día domingo.

Las restricciones de tránsito comenzarán el jueves. Según informó la Municipalidad, el tránsito volverá a la normalidad el lunes 13, una vez finalizadas las intervenciones previstas.

Obras de la Gran Avenida: qué cruces de la Avenida Mosconi permanecerán cerrados

El primer corte abarcará el sector cuatro, entre Linares y Gatica. Durante los cuatro días permanecerá cerrado el cruce de Chaneton y Gran Avenida, donde se ejecutarán trabajos para el paso de cañeros eléctricos y la terminación de la superficie.

La vieja ruta 22 se transforma en avenida urbana (foto Oscar Livera)

En el sector cinco, entre Linares y Leales, los cortes serán rotativos. El jueves permanecerá cerrado el cruce de Paimún, el viernes el de Tronador y el sábado el de Saturnino Torres, mientras se realizan tareas de reclamado y fresado de la calzada.

Desvíos hacia el Tercer Puente por las obras en Neuquén

Además de los cortes sobre la Avenida Mosconi, el domingo, entre las 8 y las 13, estará cerrado el ingreso a Neuquén por el Puente Carretero. La medida será para retirar el pórtico de lectura de patentes instalado en ese acceso.

Durante ese período, el ingreso vehicular será desviado por el Tercer Puente, con la asistencia de personal de Tránsito y de la Policía para ordenar la circulación y facilitar el movimiento de los vehículos.

Desde el municipio solicitaron respetar la señalización preventiva y seguir las indicaciones del personal que trabajará en cada uno de los sectores afectados.